Huaweis Falt-Smartphone Mate X kostet 2500 Franken und kommt im Juni in die Schweiz



bild: huawei

Huaweis Falt-Smartphone Mate X kostet 2500 Franken und kommt im Juni in die Schweiz

Weniger als eine Woche nach Samsung zeigt Huawei auf dem Mobile World Congress in Barcelona sein eigenes faltbares Smartphone. Das Huawei Mate X soll im Rennen um den neuen Smartphone-Trend den China-Konzern an die Spitze befördern.

Aus Barcelona berichtet Ali Roodsari / t-online

Es schien so, als ob Huawei keine Zeit verlieren wollte: Gefühlt im Eiltempo präsentierte Huawei-CEO aktuelle Verkaufszahlen seines Konzerns und zeigte neue Notebooks sowie Router für den Heimgebrauch. In weniger als einer halben Stunden nach Start der Pressekonferenz in Barcelona präsentierte Yu dann das Gerät, wofür vermutlich alle Anwesenden gekommen waren – Huaweis erstes faltbares Smartphone.

So funktioniert das Huawei Mate X Video: watson/huawei

Das Gerät ist die Antwort auf Samsungs Galaxy Fold, was der südkoreanische Konzern am Mittwoch gezeigt hatte. Das Galaxy Fold hat zwei Displays: Eines ist auf der Aussenseite für die Nutzung als Smartphone, der Tablet-Bildschirm auf der Rückseite lässt sich hingegen wie ein Buch auf- und zuklappen (siehe dieses GIF).

Samsungs Galaxy Fold ... gif: the verge

... und Huaweis Mate X bild: the verge

Huawei will mit dem Mate X vieles anders machen. Das Tablet-Display wird so umgeknickt, dass es aussen bleibt und auf beiden Seiten in halber Grösse genutzt werden kann. Der Vorteil: Personen, die man gerade fotografiert, können auf der ihnen zugewandten Seite das Live-Bild der Kamera sehen.

Klein und dünn genug für die Hosentasche

Das Huawei Mate X fällt zudem deutlich grösser aus als das Samsung Galaxy Fold. Letzteres hat im eingeklappten Zustand eine Bildschirmdiagonale von 4.6 Zoll, im ausgeklappten 7.3 Zoll. Das Huawei Mate X bringt es auf eine Bildschirmdiagonale von 8 Zoll. Wird das Tablet zusammengefaltet, ist die Vorderseite etwas grösser (6.6 Zoll) als die Rückseite (6.38 Zoll).

Das Mate X – Huaweis erstes faltbares Smartphone. bild: huawei

Das Design ist dabei so gut wie randlos. Im zusammengeklappten Zustand müssen Nutzer aber mit einem Rand auf der linken Seite leben. Dort ist unter anderem die Hauptkameras angebracht. Allen in allem wirkt das Huawei Mate X deutlich angenehmer anzuschauen als der Konkurrent von Samsung.

bild: huawei

Im aufgeklappten Zustand ist das Mate X 5.4 Millimeter dick. Im zugeklappten sind es 11 Millimeter. Das Gerät sollte also gut in jede Hosentasche passen.

bild: huawei

Noch eine Besonderheit: Das Mate X ist genau wie das Konkurrenzmodell von Samsung 5G-fähig. Laut Huawei soll es Geschwindigkeiten von bis zu 4.6 Gigabyte pro Sekunde unterstützen. Als Beispiel gibt Huawei an, dass ein Film mit einer Grösse von einem Gigabyte innerhalb von drei Sekunden heruntergeladen werden kann.

Huawei hat das Gerät mit einem Doppel-Akku ausgestattet, der 4'500 Milliamperestunden (mAh) umfasst. bild: huawei

Als Arbeitsspeicher nennt Huawei acht Gigabyte, der interne Speicher ist 512 GB gross. Zudem hat das Mate X eine Dual-SIM-Funktion und einen Fingerabdrucksensor. Bisher soll es nur in der Farbe Interstellar Blue kommen. Laut Huawei könnten aber weitere Farben folgen.

Noch teurer als bei Samsung

Huawei-Chef Yu betonte bei der Präsentation, dass die neue Technologie nicht zum kleinen Preis zu haben ist. Das Huawei Mate X ist ab Sommer 2019 für 2499 Franken (UVP) erhältlich. Samsungs Galaxy Fold soll ebenfalls über 2'000 Franken kosten und ab Mai im Handel sein.

