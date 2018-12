Add to Favorites

Link to Mail Share

Link to Whatsapp Share

Link to Messenger Share

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Link to Article

Die Bilderwelt im Internet hat Instagram schon kräftig umgekrempelt. Jetzt kommt der nächste Streich: Wie auf WhatsApp kannst du künftig auch auf Insta Sprachnachrichten senden – und zwar ab sofort.

Damit wird Instagram ein Stück mehr zum Messenger-Dienst. In einer Mitteilung des Unternehmens heisst es: