Instagram hat ein neues Status-Feature

Instagram hat eine neue Funktion: Notizen. Viele fragen sich, was die Notes bezwecken sollen. Das hat es mit dem neuen Feature auf sich.

Wer heute seine Chats auf Instagram lesen will, dem fällt auf: Oberhalb der Nachrichten gibt es eine neue Zeile. Notes, also Notizen, heisst die neue Funktion. Hier können User Texte verfassen, die dann für 24 Stunden sichtbar ist.

Diese sogenannten Notes erinnern an die Status-Funktion auf Whatsapp und sind auf 60 Zeichen limitiert. Genau wie bei der Story-Funktion kann man auch hier einschränken, wer den Text zu sehen bekommt und wer nicht.

Die Funktion wurde zuerst in einigen Ländern getestet, bevor sie jetzt auch in Europa verfügbar ist.

So funktionieren die Instagram-Notizen

Wenn man auf der DM-Seite oben links auf das Plus neben seinem Profilbild klickt, kann man einen eigenen Status verfassen. Instagram fragt dann, – Facebook lässt grüssen – was einen gerade beschäftige. Auf die Notizen können die User dann direkt per Draufklicken antworten.

Obwohl das neue Feature auf Twitter angekündigt wurde, reagieren viele User überrascht darauf. Im Zentrum der Verwirrung steht die Frage, wofür die Notizen eigentlich gut sind.

Diese Frage hat Instagram-Chef Mosseri in einem früheren Video bereits selbst beantwortet. Er findet, es ist eine gute Möglichkeit, mit jemandem in Kontakt zu treten oder Empfehlungen zu erhalten.

(anb)