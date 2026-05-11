wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Digital
International

Dua Lipa verklagt Samsung auf Millionen-Schadenersatz

Dua Lipa verklagt Samsung auf Millionen-Schadenersatz

Popstar Dua Lipa (30) hat den Elektronikkonzern Samsung auf Schadenersatz in Höhe von 15 Millionen Dollar (knapp 13 Millionen Euro) verklagt.
11.05.2026, 04:0411.05.2026, 04:04

Der Rechtsstreit dreht sich um die Benutzung eines Fotos der Sängerin auf der Verpackung von Fernsehgeräten. Das Branchenblatt «Variety» stellte die in Kalifornien eingereichte Klage ins Netz. Dua Lipa wirft dem Konzern vor, ohne ihre Zustimmung und ohne entsprechendes Entgelt ein Foto von ihr, das 2024 bei einem Festival Backstage aufgenommen wurde, für Werbezwecke benutzt zu haben. Samsung reagierte auf dpa-Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme.

epa12825502 Dua Lipa arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party following the 98th annual Academy Awards ceremony at Los Angeles County Museum of Art (LACMA) in Los Angeles, California, USA, late 15 ...
Dua Lipa klagt gegen den südkoreanischen Techkonzern Samsung.Bild: keystone

Laut der Klageschrift hatte der Popstar den Konzern bereits im vorigen Jahr aufgefordert, das Bild zu entfernen, doch Samsung habe auf ihre Mahnung «abweisend und gleichgültig» reagiert und es weiter genutzt. Dua Lipa zitiert in dem Rechtsdokument unter anderem Äusserungen von Kunden, die auf der Plattform X schrieben, dass das Foto der Sängerin auf dem Karton sie zum Kauf des Fernsehers verleitet habe.

Die für Songs wie «Houdini» oder «Dance The Night» bekannte Grammy-Preisträgerin macht geltend, dass der Konzern ihre Markenidentität ausgenutzt habe. Neben der Schadensatzforderung von 15 Millionen Dollar pocht die Sängerin darauf, die Nutzung des Fotos sofort zu unterlassen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deepfakes von Meloni im Umlauf – Reaktion der Premierministerin geht viral
Italiens Premierministerin Giorgia Meloni geht in die Offensive gegen KI-generierte Fotos von ihr und ruft zu verantwortungsvollem Verhalten auf.
Zur Story