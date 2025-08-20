Verwirrung um die Gründung von Musks politischer Partei

Elon Musk hatte im Juli die Gründung einer eigenen politischen Partei angekündigt. Bild: keystone

Verwirrung um Elon Musks Partei

Mehr «International»

Der Tech-Gigant Elon Musk soll am 19. August sein Projekt der Partei «America Party» auf Eis gelegt haben. Dies berichtete das «Wall Street Journal».

Musk hatte im Juli die «America Party» vorgestellt, nachdem er sich mit dem US-Präsidenten Donald Trump über das Gesetz zur Steuersenkung und zum Staatsausgabenplan gestritten hatte.

Musk habe sich jedoch in der vergangenen Zeit darauf konzentriert, seine Beziehungen zum Vizepräsidenten J.D. Vance zu verbessern, schreibt das «Wall Street Journal». Vance habe Musk angeblich gebeten, in die Reihen der Republikaner im weisen Haus zurückzukehren.

Der US-Vizepräsident J.D. Vance. Bild: keystone

Das «Wall Street Journal» schreibt weiter, dass Musk erwägt, finanzielle Mittel einzusetzen, um Vance zu unterstützen, falls er 2028 für das Präsidentenamt kandidieren würde. Das «Wall Street Journal» bezieht sich in ihrem Artikel auf Musks Umfeld, bestätigt oder namentlich erwähnt sind diese nicht.

Der CEO von Tesla und SpaceX hat 2024 fast 300 Millionen Dollar ausgegeben, um Donald Trump und andere Republikaner im Wahlkampf zu unterstützen.



Allerdings verneint Musk die Berichte, wonach er die Gründung seine Partei auf Eis gelegt hat. Auf seiner Social-Media-Plattform «X» postete er, dass man dem «Wall Street Journal» nichts glauben solle.

(nib)