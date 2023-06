Neue Netflix-Daten: «Wednesday» schlägt «Stranger Things»

Getoppt wird die achtteilige US-Comedy-Horror-Serie «Wednesday», die in weiten Teilen in Rumänien gedreht worden ist, nur von einer einzigen anderen Netflix-Produktion: vom koreanischen Neunteiler «Squid Game», der unter «TV (Non-English)» geführt wird.

Die neue Art der Erhebung hat sofortige Folgen. So ist in der Kategorie «TV (English)» plötzlich «Wednesday» mit Jenna Ortega die populärste Serie – und nicht mehr die vierte Staffel der Science-Fiction-Mysteryserie «Stranger Things».

Der für seine Verschwiegenheit über Abruf-Daten bekannte Streamingriese Netflix gibt jetzt mehr Einblick in seine Statistiken. Die seit Mitte November 2021 wöchentlich am Dienstag veröffentlichten Top-10-Listen verschiedener Kategorien für die Woche davor (Montag bis Sonntag) bekommen ab sofort neue Angaben, wie der Video-on-Demand-Dienst am Dienstagabend mitteilte.

Von einem gebrochenen Herzen könntest du tatsächlich sterben

Die Sängerin Julia Michael erzählte, dass sie nach einer Trennung so starken Liebeskummer hatte, dass ihr Herz «kaputtging» und sie operiert werden musste. Das nennt man das «Broken-Heart-Syndrome» – und sie ist nicht die Einzige.

Wer schon einmal das Herz gebrochen bekommen hat, weiss, dass es sich anfühlen kann, als müsse man sterben. Teils kann man dabei den Liebeskummer auch körperlich fühlen. So ging es auch der Sängerin Julia Michaels. In einem neuen TikTok erzählte die 29-Jährige, dass sie bei ihrer Trennung im letzten Jahr so starken Liebeskummer hatte, dass ihr Herz «kaputtging» und sie operiert werden musste. Bei so einem Vorfall spricht man vom «Broken-Heart-Syndrome» – und Michaels ist kein Einzelfall.