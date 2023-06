Zwei Menschen, von einer Künstlichen Intelligenz erschaffen, welche diese 100 Fähigkeiten haben könnten. bild: watson/midjourney

Diese 100 Fähigkeiten muss eine erwachsene Person haben (laut ChatGPT)

Und die Liste ist (leider?) ziemlich gut.

Welche Vorstellung hat ChatGPT vom menschlichen Leben? Natürlich keine. ChatGPT ist nur ein Sprachmodell, ein Algorithmus, der gespeicherte Informationen wiedergibt. Dementsprechend können Antworten nur immer so gut sein wie der ursprüngliche Input. Die Frage nach 100 Fähigkeiten, die eine erwachsene Person besitzen sollte, ist also auf mehreren Ebenen interessant.

Folgende Anweisung haben wir wortwörtlich GPT-4 zum Frass vorgeworfen:

Ich hätte gerne eine Liste von Dingen, die ein erwachsener Mensch beherrschen sollte. Es soll sich dabei um die 100 wichtigsten Dinge handeln. Kannst du mir eine solche Liste erstellen?

Die KI antwortete: «Natürlich kann ich das. Beachte bitte, dass diese Liste relativ subjektiv ist, da unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen unterschiedliche Fähigkeiten erfordern können. Nichtsdestotrotz versuche ich eine universell gültige Liste zu erstellen:»

Lesen und Schreiben in der eigenen Muttersprache Grundlegende Mathematik (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Teilen) Grundlegende digitale Kompetenz (E-Mail, Internet-Suche, grundlegende Textverarbeitung) Selbstständiges Lernen und kritisches Denken Verstehen und Akzeptieren unterschiedlicher Meinungen und Kulturen Effektive Kommunikation (sowohl mündlich als auch schriftlich) Grundkenntnisse in Erster Hilfe Gesunde Ernährung und einfache Mahlzeiten zubereiten Grundlegende finanzielle Fähigkeiten (Budgetierung, Sparen, Investieren) Wertschätzung und Respekt gegenüber der Umwelt Zeitmanagement Problemlösungsfähigkeiten Fähigkeit, mit Stress umzugehen und Selbstpflege Grundlegende Haushaltsführung (Reinigung, Wäsche) Persönliche Hygiene und Körperpflege Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und Ziele zu setzen Konfliktlösungsfähigkeiten Aktives Zuhören Grundlegende Kenntnisse in Sachen persönliche Sicherheit Verständnis von Regeln und Gesetzen im eigenen Land Grundlegendes Verständnis von Politik und Wirtschaft Respekt und Toleranz gegenüber anderen Fahrrad fahren Schwimmen Grundlegende Kenntnisse über das Autofahren (auch wenn man nicht fährt) Anwenden von Technologien zur persönlichen Produktivitätssteigerung Verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol und Drogen Verstehen der eigenen körperlichen und geistigen Gesundheit Fähigkeit, auf andere zuzugehen und Beziehungen aufzubauen Kenntnis und Akzeptanz der eigenen Emotionen und Fähigkeit, diese auszudrücken Fähigkeit zur Empathie und Mitgefühl Grundlegende Navigationsfähigkeiten Fähigkeit, eigene Grenzen zu setzen und zu kommunizieren Fähigkeit zur Selbstverteidigung Eigenverantwortung für Entscheidungen und Handlungen Verstehen der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen Grundlegende Kenntnisse in Sachen persönlicher Fitness Grundlegende Kenntnisse der eigenen Rechte und Pflichten Umgang mit Haushaltsgeräten (Waschmaschine, Kühlschrank, Ofen) Respekt vor persönlichem und öffentlichem Eigentum Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Teamarbeit Wertschätzung und Respekt für künstlerische und kreative Ausdrucksformen Fähigkeit zur Durchführung einfacher Reparaturen (wie Wechseln einer Glühbirne oder eines Autoreifens) Umgang mit Notfallsituationen (Brand, Überschwemmung, Erdbeben etc.) Kenntnisse über globale Ereignisse und Internationale Beziehungen Respekt vor den Rechten und dem Wohl der Tiere Verstehen von gesunden Grenzen in persönlichen Beziehungen Fähigkeit, Nein zu sagen, wenn es erforderlich ist Einfache handwerkliche Fähigkeiten (Nagel einschlagen, Regal aufbauen) Kenntnisse über grundlegende menschliche Anatomie und Physiologie Verständnis von gesunden und ungesunden Beziehungen Grundkenntnisse über Elternschaft und Kinderbetreuung, auch wenn man keine eigenen Kinder hat Grundkenntnisse in Psychologie und Verständnis menschlichen Verhaltens Verständnis der Grundlagen gesunder Ernährung Kenntnisse über die Grundlagen der persönlichen Finanzplanung und -verwaltung Grundlegende Kenntnisse in Erster Hilfe und CPR Verständnis der Rechte und Pflichten als Bürger Kenntnisse über die Grundlagen der Hauspflege und -wartung Kenntnisse über die Grundlagen der Autopflege und -wartung Fähigkeit, Respekt und Höflichkeit zu zeigen Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen Kenntnisse über die Grundlagen des Umweltschutzes Fähigkeit zur Durchführung einfacher Haushaltsaufgaben (Kochen, Putzen, Wäschewaschen) Fähigkeit, zwischen Informationsquellen zu unterscheiden und Fake News zu erkennen Fähigkeit, den eigenen physischen und emotionalen Gesundheitszustand zu überwachen und zu managen Fähigkeit, zwischen Arbeit und Freizeit zu balancieren Kenntnisse über die Grundlagen des gesunden Schlafes Fähigkeit, sich an die Gesellschaft anzupassen und gleichzeitig die eigene Identität zu bewahren Fähigkeit, anderen Menschen zuzuhören und Empathie zu zeigen Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen und Unterstützung zu bieten Fähigkeit, die eigene Meinung zu formulieren und zu verteidigen Fähigkeit, ein Gespräch zu führen und zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen Fähigkeit, mit Frustration und Enttäuschung umzugehen Fähigkeit, mit Stress und Angst umzugehen Fähigkeit, mit Trauer und Verlust umzugehen Fähigkeit, Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen Fähigkeit, Feedback zu geben und anzunehmen Fähigkeit, zwischen Prioritäten zu wählen und Entscheidungen zu treffen Fähigkeit, Konflikte zu managen und zu lösen Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen und sich daran anzupassen Fähigkeit, in einer Fremdsprache zu kommunizieren Grundlegendes Verständnis von Naturwissenschaften und Technologie Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu pflegen Respektieren der Privatsphäre anderer Fähigkeit, dankbar zu sein und Dankbarkeit zu zeigen Fähigkeit zur Selbstreflexion und Selbstverbesserung Verständnis der eigenen physischen und emotionalen Grenzen Kenntnisse über lokale und globale Geschichte Fähigkeit, Risiken einzuschätzen und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen Grundlegende Kenntnisse in der Gartenarbeit Fähigkeit, persönlichen und beruflichen Misserfolg zu bewältigen Kenntnisse über grundlegende Haushaltswirtschaft (Einkaufen, Budgetieren) Fähigkeit, persönliche und professionelle Beziehungen zu netzwerken Verständnis und Akzeptanz des Alterns und des Lebenszyklus Fähigkeit, im Notfall zu improvisieren Fähigkeit, Liebe und Zuneigung auf gesunde Weise auszudrücken Verständnis und Nutzung von sozialen Medien auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise Kenntnisse über die lokale Flora und Fauna Fähigkeit, eine gute Work-Life-Balance zu halten.

Auffallend ist: Der «kreative» Bereich scheint nicht so wichtig. «Ein einfaches Lied auf einem Instrument spielen/singen» schafft es nicht in die Top-100. Ebenfalls nicht geschafft hat es: «Die Fähigkeit, entspannen und geniessen zu können.» Was fehlt in deinen Augen auf der Liste noch?