So deaktivierst du bei der Google-Suche die nervige KI-Übersicht

Googeln machte mal Spass, dann drängte generative KI auf den Bildschirm. Doch das muss nicht sein, wie eine einfache Lösung zeigt.

Google (Alphabet) ist seit vielen Jahren der marktbeherrschende Techkonzern bei der Online-Suche. Dann kam ChatGPT. Und nun haben wir den Salat.

Wer heutzutage googelt, muss sich auf die Suche nach den eigentlich gewünschten Treffern machen. Ich rede hier nicht von den Werbeeinblendungen (denn ja, auch watson verdient so sein Geld und finanziert damit unter anderem Beiträge wie diesen hier 😬).

Und damit sind wir bei Googles prominent platzierter «Übersicht mit KI». Diese automatisch erstellte und vermutlich gut gemeinte Zusammenfassung zum eigentlichen Suchanliegen strotzt vor Fehlern. Ausserdem stiehlt Google damit den Website-Betreibern, von denen es die Informationen bezieht, die wichtigen Klicks.

Screenshot: watson

Doch das muss nicht sein!

Was du tun kannst

Die gute Nachricht: Niemand ist gezwungen, weiterhin Google als Standard-Suchmaschine zu nutzen. Es gibt zahlreiche sinnvolle Alternativen. Ich erlaube mir an dieser Stelle, eine Lanze für Kagi zu brechen. Vielleicht hast du aber eine noch viel bessere Empfehlung! Dann schreib sie uns via Kommentarfunktion! 🙏

Da Google aber zweifelsohne auch weiterhin ziemlich gute Suchresultate liefert (zwischen all den Werbeanzeigen und dem ganzen KI-Shizzle), auch noch das:

Die KI-Übersicht muss nicht sein. Du kannst sie mit relativ wenig Aufwand konstant ausblenden. Hierzu gibt es eigens Browser-Erweiterungen (Plug-ins), auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen möchte. Persönlich bin ich extrem zurückhaltend und aus Sicherheitsgründen paranoid, was das Installieren von vielversprechenden kleinen Tools im Browser betrifft. Falls du das aber tun möchtest, wirst du in den Quellen fündig. Dort gibt's Links zur entsprechenden Anleitung (Deutsch/Englisch) und dem Plug-in «Bye, Bye Google AI».

Welche andere Lösung ist fürs Mobilgerät zu empfehlen?

In der Chrome-App für Android und iOS (iPhone) lassen sich überhaupt keine Browser-Plug-ins verwenden und auch keine eigene benutzerdefinierte Suchmaschine manuell eingeben (bei Firefox ist dies möglich). Es gibt jedoch einen einfachen Trick, um trotzdem eine benutzerdefinierte (mobile) Suchmaschine festzulegen:

Man ruft im Chrome-Browser auf dem Handy die Website tenbluelinks.org auf.

Nun öffnet man einen neuen Browser-Tab und sucht nach einem beliebigen Begriff.

Auf der Google-Trefferseite klickt man unten rechts im Browser-Fenster auf die drei Punkte.

So gelangt man zu den Einstellungen > Suchmaschine und wählt in der Liste mit den Vorschlägen «Google Web» aus, das weiter unten erscheint.

aus, das weiter unten erscheint. Nun steht dem wohltuend KI-freien Googeln (fast) nichts mehr im Weg. Viel Glück!

Zuerst die Chrome-Einstellungen aufrufen

So sieht es aus, wenn «Google Web» ausgewählt wurde: Screenshots: watson

Dieses Vorgehen funktioniert auch mit dem «Edge»-Browser von Microsoft. Allerdings ist dies nicht für Apples hauseigenen Browser «Safari» möglich.

Auf tenbluelinks.org findet man auch Anleitungen, wie man die KI-freie Google-Suche mit Chrome und Firefox auf einem Windows-/Mac-Computer einrichtet.

Was auf jeden Fall geht

Google-Suche mit «-noai»