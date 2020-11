Digital

PS5: Ein Gaming-Vorgeschmack, bis die Playstation auch bei dir eintrifft



Unboxing PS5: Wir packen den feuchten Gamer-Traum aus

Wir konnten eine erobern. Eine Playstation 5. Doch die Auflagen von Sony sind derart streng, dass wir noch nicht viel zeigen dürfen. Viel mehr als Teasing liegt nicht drin. Also liebe game- und technophilen Freundinnen und Freunde: Whisky ins Glas, Lehne zurück. Jetzt wird ausgepackt.

Die Playstation 5 lässt die Hüllen fallen Video: watson/leb

Die ersten Schichten

bild: Watson.ch

2020 mag in vielerlei Hinsicht ein schreckliches Jahr gewesen sein, doch der Herbst bringt auch Licht ins Dunkle. Neue Studien geben Hoffnung in Sachen Covid-Impfungen, in Amerika scheint wieder Vernunft einzukehren und Gamer dürfen sich gleich über zwei neue Spielkonsolen freuen: Die X-Box Series X – und die Playstation 5.

bild: watson.ch

bild: watson.ch

Die Hülle vermittelt gleich das bekannte «Playstation»-Gefühl: schlichte Eleganz. Unaufdringlich ummantelt ein dünnes Hochglanzcover eine weisse Kartonschachtel. Der Traggriff erlaubt einen sicheren Transport. Hot.

bild: watson.ch

Der Inhalt

bild: watson.ch

Die weisse Schutzschachtel offenbart zwei Hauptelemente: Eine Box mit Zubehör und das eigentliche Gerät. Es liegt sicher in zwei Pufferelementen eingebettet.

Die Box

bild: watson.ch

Vorbei sind die Zeiten der telefonbuchstarken Bedienungsanleitungen. Die PS5 kommt mit drei schlanken Begleitheftchen aus. Neben den Druckschriften liegt dieselbe Anzahl Kabel vor: Ein HDMI-Kabel, das den 2.1-Standard unterstützt (diesbezüglich kursierten bereits Falschmeldungen), ein Stromkabel und ein USB-C-Kabel. Alle drei Stahltrosse erstrecken sich über 1,5 Meter und sind bei Erhalt kompakt verschnürt.

In den beiden Taschen befinden sich der Liegeständer der Playstation 5 und der Controller, der auf den illustren Namen Dual-Sense-Controller hört.

Der Dual-Sense-Controller

Bis zu 15 Stunden soll der Dual-Sense-Controller nach einem Ladedurchgang bespielbar sein. Allerdings nur, wenn Trigger-Effekte und das haptische Feedback ausgeschaltet werden. Darauf werden wir später in unserem Test eingehen. Was man bereits jetzt aber sagen kann: Der neue Controller liegt angenehmer als sein Vorgänger in der Hand. Das dank einer aufgerauhten Oberflächenstruktur. Habe ich aufgerauht gesagt? Von blossem Auge ist es nicht erkennbar, doch eine Makrofotografie macht es ersichtlich: Die Struktur des PS5-Controllers besteht aus den vier Playstation-Symbolen. Wir sind verzückt.

Die Konsole

bild: watson.ch

Über die Konsole selbst wurde bereits viel geschrieben und viel gesagt: Über ihre enorme Grösse, ihre Farbe (bereits sind dunkle Abdeckflügel erhältlich) und ihr Gewicht. All dem ist nur anzufügen: Sie sieht in Realität besser aus als auf Fotos. Mich überzeugte das Design der Konsole bisher nicht – bis ich sie mit eigenen Augen sah. Das Gerät wirkt richtig edel und erhaben.

Jetzt freue ich mich auf den Feierabend. Sobald die Kinder schlafen, schleiche ich mich in den Keller. Recherche nennt sich das dann. Denn beim nächsten Mal will ich davon berichten, wie sich die Playstation 5 anfühlt, wenn man tatsächlich damit ... spielt.

