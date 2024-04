Wie die Schweiz die mysteriösen, mutmasslich russischen Strahlenangriffe ermöglichte

Geheime Waffenversuche

Das Recherche-Konsortium, bestehend aus «The Insider», «60 Minutes» und «Der Spiegel», hat gemäss eigenen Angaben eine Reihe von Geheimdienstdokumenten erhalten, die ein geheimes Programm aus der Sowjetzeit der 1980er-Jahre mit dem Codenamen «Reduktor» beschreiben. Seine zentrale Aufgabe bestand darin, die Verwendung «elektromagnetischer Strahlung zur Beeinflussung des Verhaltens und der Reaktionen biologischer Objekte, einschliesslich Menschen» zu untersuchen.



1988 sei ausserdem in Russland ein streng geheimes Forschungsprogramm initiiert worden, für das eine eigene Abteilung, die «Achte Abteilung», geschaffen worden sei. Wissenschaftler dieser Abteilung hätten mit elektromagnetischer Energie an Ratten und Rhesusaffen experimentiert. Einige Tiere seien an der Einwirkung von Wärmestrahlung gestorben; andere entwickelten Hirnschäden.



Unabhängig davon habe ein anderes wissenschaftliches Forschungsinstitut in Russland im Jahr 2010 Arbeiten zur «Entwicklung grundlegender Technologien für die Schaffung einer neuen Generation von Sonar- und akustischen Waffensystemen» durchgeführt.



Spätestens hier muss darauf hingewiesen werden, dass auch die Grossmächte USA und China seit vielen Jahrzehnten an entsprechenden Waffensystemen forschen.