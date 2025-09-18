sonnig24°
Meta stellt neue Tech-Brille mit Anzeige im Glas vor

Meta CEO Mark Zuckerberg walks on stage during the company&#039;s Connect developer conference Wednesday, Sept. 17, 2025, in Menlo Park, Calif. (AP Photo/Nic Coury) Meta Connect
Mark Zuckerberg stellte die neue Meta-Brille persönlich vor.Bild: keystone

Meta lanciert neue Tech-Brille mit Anzeige im Glas

Der Facebook-Konzern Meta bringt eine Brille auf den Markt, die Nutzerinnen und Nutzern Informationen in einem der Gläser anzeigen kann.
18.09.2025, 04:5418.09.2025, 17:53

Das Augmented-Reality-Gerät mit dem Namen «Meta Ray-Ban Display» kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden.

Zur Steuerung wurde ein Armband entwickelt, das kleinste Bewegungen erkennen kann. Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte bei der Vorstellung, wie er mit den Fingern Buchstaben auf einer Oberfläche schrieb – die mit Hilfe des Armbands in Worte in einer Textnachricht umgewandelt wurden.

Meta betrachtet Brillen mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern – und nun auch Displays – schon seit Jahren als den besten Weg, um im Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. Google zeigte Prototypen einer ähnlich funktionierenden Brille bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz im Mai.

Wie gut Metas Brille im Alltag funktioniert, ist bisher offen. Bei der Präsentation scheiterte Zuckerberg mehrfach mit Versuchen, auf der Display-Brille einen Videoanruf anzunehmen – zur Belustigung des Publikums.

Der Fail im Video:

Zuck fumbles the Meta Ray-Ban Display AI glasses video call demo on stage at Connect 2025. #Meta #AI #MetaRayBanDisplay

[image or embed]

— Shacknews (@shacknews.com) 18. September 2025 um 02:48

(sda/dpa)

2021 war die erste Geräte-Generation lanciert worden:

Heimlich filmen? Check ✅ Facebook lanciert Kamerabrille im Ray-Ban-Look
