Microsofts überrascht alle und bringt Windows 11 mit Android-Apps

Windows 11 mit neuer Taskleiste und neuem Startmenü.

Microsofts überrascht alle und bringt Windows 11 mit neuem Startmenü – und Android-Apps

Microsoft hat Windows 11 vorgestellt. Es kommt als Gratis-Update für alle Windows-10-Nutzerinnen und Nutzer. Das sind die wichtigsten neuen Features.



Die Windows-11-Präsentation verpasst? Hier kommt die Zusammenfassung mit den wichtigsten Fakten im Überblick.

Was ist neu bei Windows 11?

Neues Startmenü

Windows 11 kommt wie erwartet mit einer neuen Taskleiste und dem gänzlich neuen Startmenü. In der oberen Hälfte des Startmenüs liegen die angehefteten Apps. In der unteren Hälfte zeigt Windows 11 die zuletzt geöffneten Apps und Dokumente an – auch wenn diese zuvor auf einem Android- oder iOS-Gerät geöffnet wurden.

Das Startmenü befindet sich in der Mitte der Taskleiste und nutzt die Cloud sowie Microsoft 365, um die zuletzt verwendeten Dateien anzuzeigen.

Ans Startmenü können beliebige Windows- und Android-Apps (!) angeheftet werden (dazu später mehr).

Fenster können mit «Snap Layouts» einfach gruppiert werden

Sobald die Maus über die Maximieren-Schaltfläche von Fenstern gelegt wird, erscheint die Auswahl diverser Positionierungen. Das Gif zeigt die «Snap Layouts» in Aktion.

Windows 11 merkt sich verschiedene Fenster-Anordnungen für verschiedene Projekte bzw. Desktops Die Fenster-Gruppen können gespeichert und später wieder aufgerufen werden.

Mit «Snap-Layouts» können beispielsweise drei Fenster auf einem grossen Widescreen-Monitor schnell nebeneinander platziert werden und Windows 11 kann sich diese Fenster-Gruppierung merken.

Windows Widgets für Wetter, Nachrichten, Sportresultate etc. Windows Widgets zeigen z.B. personalisierte Nachrichten verschiedener Medien an.

Windows Widgets sind quasi personalisierte News-Feeds

Widgets können im Vollbild-Modus dargestellt und neu angeordnet werden

Nutzer können den Inhalte-Anbietern (z.B. Medien) direkt im Widget eine Spende zukommen lassen

Optimierte Touch-, Stift- und Sprachbedienung

Optimierte Touchbedienung für Tablet-Nutzung (grössere Icons in der Taskleiste, Fenster lassen sich einfacher anordnen)

Haptisches Feedback in Form von Vibrationen bei der Bedienung mit einem Stift

Neue virtuelle Tastatur für Tablet-User

Verbesserte Spracheingabe, die zum Beispiel automatisch Satzzeichen setzt

Auto HDR für bessere Grafik in Games Über 1000 PC-Spiele sollen vom neuen Auto-HDR-Modus profitieren

Schnellere Ladezeiten für PC-Spiele (Direct Storage)

Xbox Game Pass via Xbox-App für Windows 11 (Flatrate für über 100 Games von Microsoft, Bethesda, EA Play und weiteren Game-Studios)

Spiele können via Xbox-App gekauft werden

Windows 11 kommt mit DirectX 12 Ultimate

Neuer Microsoft Store mit Android-Apps

Microsoft Store bekommt neue Benutzeroberfläche

Ein App-Store für alle Arten von Programmen, egal ob Win32, Progressive Web App (PWA) oder Universal Windows App (UWP)

App-Entwickler können in ihren Apps eine eigene Bezahllösung anbieten und so die App-Store-Gebühr vollständig umgehen (hello Apple?!)

Apps wie Adobe Creative Cloud, Zoom und Disney Plus kommen in den Microsoft Store

Android-Apps kommen in den Microsoft Store (der Amazon App-Store wird in den Microsoft Store integriert)



Android-Apps können an die Taskleiste und ans Startmenü angeheftet werden

Die Android-App von Tiktok auf Windows 11.

Und sonst?

Microsoft Teams wird in Windows 11 integriert (Skype fliegt raus)

Teams-Funktionen wie Stummschalten oder Bildschirmteilen sind direkt über die Taskleiste erreichbar

Neue Settings App

Updates im Hintergrund (40% kleiner)

Neue Sicherheits-Technologien integriert

Bessere Unterstützung für mehrere Monitore. Wird ein Monitor entfernt und wieder angeschlossen, werden Apps wie zuvor angeordnet

Diese Liste ist nicht abschliessend. Bis zur Veröffentlichung können weitere Funktionen hinzukommen.

Wann kommt Windows 11?

Eine Vorschauversion für Windows 11 wird ab Anfang kommender Woche im Rahmen des Windows-Insider-Programms verfügbar sein. Diese wird aber noch nicht alle Features enthalten.



Die finale Version wird bis Ende Jahr erscheinen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.



Für Unternehmen wichtig: «Windows 11 kann genau wie ein Windows 10-Update geplant, vorbereitet und bereitgestellt werden», sagt Microsoft. Windows 11 wird einmal jährlich aktualisiert.



Ist das Upgrade gratis?

Ja. Windows 11 ist für Windows-10-User gratis. Es wird wie ein normales Update für Windows 10 verteilt.



Läuft Windows 11 auch auf älteren PCs?



Windows 11 benötigt 4 GB RAM, eine Festplattengrösse von mindestens 64 Gigabyte und einen 64-Bit-Prozessor. Damit sind die Mindestanforderungen etwas höher als bei Windows 10.