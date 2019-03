Digital

Nintendo lanciert dieses Jahr zwei neue Switch-Modelle



Nintendo lanciert dieses Jahr zwei neue Switch-Modelle

Nintendo könnte 2019 zwei neue Konsolen veröffentlichen. Das geht aus Insider-Berichten hervor. Dabei handelt es sich um neue Versionen der aktuellen Nintendo Switch.

Nintendo plane bis Sommer 2019 zwei neue Switch-Versionen zu veröffentlichen. Das berichtet das renommierte «Wall Street Journal». Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider, die mit dem Thema vertraut sind und teilweise die neuen Geräte bereits benutzt haben. Nintendo versuche so die bislang guten Verkaufszahlen der Switch fürs dritte Jahr anzukurbeln.

Nintendo soll dafür an zwei neuen Versionen der aktuellen Nintendo Switch arbeiten. Eine erweiterte Version, die sich an «passionierte Gamer» richten soll und vermutlich leistungsstärker ist als das aktuelle Modell. Laut «WSJ» soll die stationär und mobil nutzbare Konsole aber nicht an die Grafikqualitäten der Playstation 4 Pro oder der Xbox One X herankommen.

Vorstellung auf E3

Die zweite Version soll als eine günstigere Option für Casual Gamer herhalten. Zudem soll diese Version der überarbeiteten Switch als Nachfolger des 3DS dienen. Der 3DS ist Nintendos aktuelle Handheldkonsole und erschien 2011. Bei der Nintendo Switch handelt es sich um eine Hybridkonsole, die sowohl als Handheld-Konsole als auch als stationäres Gerät auf dem TV genutzt werden kann.

Nintendo ging auf eine Anfrage des «WSJ» zum Thema nicht ein. Laut der Zeitung sollen die beiden neuen Geräte im Juni auf der Gaming-Messe «Electronic Entertainment Expo (E3)» in Los Angeles vorgestellt werden.

Verwendete Quellen:

The Wall Street Journal: «Nintendo to Launch Two New Switch Models»

(avr/t-online.de)

