Die neue Switch-Konsole ist in der Schweiz heiss begehrt. Du kannst sie aber noch vorbestellen. Bild: nintendo

Du willst eine Nintendo Switch 2? Dann bist du hier richtig

Mehr «Digital»

Nintendo hat Anfang April seine neue Konsole enthüllt. Die Switch 2 erscheint am 5. Juni und wird 469 Franken kosten. Der offizielle Vorverkauf startete am 8. April, die Händler sind aber frei, selbst Vorverkäufe zu starten. Wer sich für die Konsole interessiert und im Juni sofort mit «Mario Kart World» einsteigen will, muss sich aber beeilen. Denn die Switch 2 ist bereits bei einigen Händlern ausverkauft.

So schreibt World of Games: «Unser Startkontingent für die Switch 2 war leider innert weniger Minuten ausverkauft. Informationen seitens Nintendo, wann und in welchem Umfang wir wieder Konsolen erhalten werden, gibt es leider noch nicht.» Wer trotzdem bei WoG bestellen möchte und etwas Geduld mitbringt, kann sich auf der Website auf eine Warteliste setzen lassen.

Bei einigen Händlern ist die Konsole aber noch verfügbar. Wir haben hier eine Übersicht zusammengestellt:

MediaMarkt 🟢

Lieferdatum: «Lieferung ab Veröffentlichungsdatum 05.06.2025»

«Lieferung ab Veröffentlichungsdatum 05.06.2025» Preis ohne Bundle: 469.90 Franken

469.90 Franken Bemerkung: Hohe Nachfrage

Hohe Nachfrage Zum Online-Shop

Interdiscount 🟢

Lieferdatum: «Erhältlich ab 05.06.2025.»

«Erhältlich ab 05.06.2025.» Preis ohne Bundle: 469 Franken

469 Franken Bemerkung: Nur online verfügbar, kein Filialbestand

Nur online verfügbar, kein Filialbestand Zum Online-Shop

Fust 🟢

Lieferdatum: «Die Nintendo Switch 2, das dazugehörige Zubehör sowie exklusive Spiele sind weiterhin ausreichend verfügbar und werden pünktlich zum offiziellen Release ausgeliefert», schreibt Fust auf Anfrage von watson.

«Die Nintendo Switch 2, das dazugehörige Zubehör sowie exklusive Spiele sind weiterhin ausreichend verfügbar und werden pünktlich zum offiziellen Release ausgeliefert», schreibt Fust auf Anfrage von watson. Preis ohne Bundle: 469.90 Franken

469.90 Franken Bemerkung: Abholung in Filialen möglich

Abholung in Filialen möglich Zum Online-Shop

fnac 🟢

Lieferdatum: «Verfügbar ab dem 5. Juni 2025»

«Verfügbar ab dem 5. Juni 2025» Preis ohne Bundle: 469.90 Franken

469.90 Franken Bemerkung: Da es sich hierbei um einen französischen Händler handelt, kann es sein, dass die Verpackung auf Französisch ist. Die Konsole lässt sich aber auf Deutsch einrichten.

Da es sich hierbei um einen französischen Händler handelt, kann es sein, dass die Verpackung auf Französisch ist. Die Konsole lässt sich aber auf Deutsch einrichten. Zum Online-Shop

Nintendo Store 🟡

Lieferdatum: 5. Juni 2025

5. Juni 2025 Preis ohne Bundle: 469.90 Franken

469.90 Franken Bemerkung: Um direkt bei Nintendo eine Switch 2 zu bestellen, gibt es gewisse Bedingungen. So musst du seit mindestens 2 Jahren ununterbrochen einen Nintendo-Account besitzen und «eine gewisse Zeit damit verbracht haben, erworbene Nintendo-Switch-Spiele zu spielen.» Damit will Nintendo die Konsole zuerst Hardcore-Fans zugänglich machen.

Um direkt bei Nintendo eine Switch 2 zu bestellen, gibt es gewisse Bedingungen. So musst du seit mindestens 2 Jahren ununterbrochen einen Nintendo-Account besitzen und «eine gewisse Zeit damit verbracht haben, erworbene Nintendo-Switch-Spiele zu spielen.» Damit will Nintendo die Konsole zuerst Hardcore-Fans zugänglich machen. Zum Online-Shop

World of Games 🟡

Lieferdatum: Unbekannt

Unbekannt Preis ohne Bundle: 469 Franken

469 Franken Bemerkung: Du kannst dich auf einer Warteliste erfassen lassen. Ein konkretes Lieferdatum gibt es allerdings nicht.

Du kannst dich auf einer Warteliste erfassen lassen. Ein konkretes Lieferdatum gibt es allerdings nicht. Zum Online-Shop

Brack.ch 🟡

Lieferdatum: Unbekannt

Unbekannt Preis ohne Bundle: 469.90 Franken

469.90 Franken Bemerkung: Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn die Konsole wieder verfügbar wird.

Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn die Konsole wieder verfügbar wird. Zum Online-Shop

Digitec 🟡

Lieferdatum: Aktuell nicht lieferbar

Aktuell nicht lieferbar Preis ohne Bundle: 469.90 Franken

469.90 Franken Bemerkung: Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn die Konsole wieder verfügbar wird.

Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn die Konsole wieder verfügbar wird. Zum Online-Shop

Am schnellsten verkaufte Konsole bisher

Analysten rechnen damit, dass Nintendo bis zum Jahresende 17 Millionen neue Switch-Konsolen verkaufen wird. Das Analyseunternehmen DFC hat diese Prognose wegen Trumps Strafzöllen zwar auf 15 Millionen Geräte reduziert, aber auch das wäre ein Verkaufsrekord. (leo)