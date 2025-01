Cyber-Empa deckt schwere Sicherheitslücken bei Schweizer Spitälern auf

Dieser Bericht deckt Sicherheitslücken bei Elektroauto-Ladestationen in der Schweiz auf

«Obwohl diese Systeme nicht Teil des Prüfungsumfangs waren, konnten die Schwachstellen als Zufallsfund leicht festgestellt werden, da sie kaum zu übersehen waren. Diese Feststellungen machen deutlich, dass Cybersicherheitsüberprüfungen auch in Zukunft und auch abseits von Klinikinformationssystemen dringend erforderlich sind.»

Weiter weist das NTC darauf hin, dass im Rahmen der Überprüfung kritische Schwachstellen auch in anderen Spital-IT-Systemen identifiziert wurden.

Das NTC hat technische und organisatorische Empfehlungen für die Verantwortlichen für Cybersicherheit in den Spitälern ausgesprochen.

Was muss sich bei den Spitälern ändern?

Um die Unabhängigkeit und Neutralität der Untersuchung zu gewährleisten, waren die Hersteller laut NTC zwar vorab informiert worden, sie seien aber nicht an der Durchführung und Finanzierung beteiligt.

In Stellungnahmen gegenüber der SRF-«Tagesschau» begrüssten die drei Software-Entwicklerfirmen die unabhängige Prüfung auf Schwachstellen.

Während die meisten relevanten Schwachstellen inzwischen behoben oder durch Massnahmen entschärft worden seien, erfordern jedoch einige grundlegende Probleme eine umfassende Neugestaltung der Softwarearchitektur, mahnt das NTC an. Dies werde laut den Herstellern mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Gegenüber watson erklärt NTC-Testleiter Tobias Castagna, dass die untersuchte Spital-Software auf unterschiedlichen Computern zum Einsatz komme, zum Teil auf Mobilgeräten. Bei solchen Client-Server-Applikationen spiele das Betriebssystem nicht so eine Rolle.

Der NTC-Bericht findet deutliche Worte: Viele der identifizierten IT-Schwachstellen wären schon «bei üblichen Sicherheitsprüfungen» aufgefallen. Offensichtlich fanden solche Routine-Checks aber nicht statt, was Hackern ohne Spezialkenntnisse die Arbeit erleichtert.

Besonders anfällig für Cyberattacken seien IT-Lösungen, die auf veralteten Architekturen basieren, mahnen die NTF-Fachleute. Die Cybersicherheit dieser für die Spitäler essenziellen Systeme sei in vielen Fällen unzureichend. Einige der identifizierten Schwachstellen ermöglichten innerhalb weniger Stunden den vollständigen Zugriff auf Patientendaten und Systeme.

In der Schweiz kommen laut NTC im Wesentlichen drei bis fünf KIS-Lösungen zum Einsatz. Diese seien speziell auf die Anforderungen und Besonderheiten des hiesigen Gesundheitswesens zugeschnitten und würden von nahezu allen grösseren Spitälern eingesetzt.

Klinikinformationssysteme (KIS) bilden laut NTC das Herzstück moderner Spitäler. Sie steuern den Informationsfluss, verarbeiten sensible Patientendaten und sorgen für reibungslose Abläufe im Spitalumfeld.

Was muss sich bei den Spitälern ändern?

Die Klinikinformationssysteme mehrerer Schweizer Spitäler weisen gravierende Sicherheitslücken auf. In drei vom Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit (NTC) untersuchten Systemen wurden mehr als 40 mittlere bis schwere Schwachstellen identifiziert, wie das NTC am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Berichts mitteilte (siehe Quellen). Und die Prüfer stiessen auf weitere IT-Sicherheitsprobleme.

Leeres Bett in einer Intensivstation. Ein unabhängiger Prüfbericht zu wichtiger Spital-Software zeigt gravierende Mängel.

Leeres Bett in einer Intensivstation. Ein unabhängiger Prüfbericht zu wichtiger Spital-Software zeigt gravierende Mängel. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Trump-Aus-Button: «Den zukünftigen US-Präsidenten kann man nicht einfach ignorieren»

Donald Trump verschiebt mit autoritären und rassistischen Aussagen die Grenzen des Sagbaren. Die Kommunikationswissenschaftlerin Sina Blassnig erklärt, warum Ignorieren keine Lösung ist – und was Medien trotzdem besser machen sollten.

Frau Blassnig, einige watson-Userinnen und -User fordern einen «Trump-Aus-Button». Was halten Sie von diesem Vorschlag?

Sina Blassnig: Ich kann das durchaus nachvollziehen. Es ist okay, manchmal bewusst abzuschalten, wenn es einem zu viel wird. Das geht auch mir so. Als Medienforscherin finde ich es aber auch wichtig, dass sich die Bevölkerung informiert. Und klar ist: Den zukünftigen US-Präsidenten kann man nicht einfach ignorieren.