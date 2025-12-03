«Spotify Wrapped» für das Jahr 2025 ist ab sofort verfügbar, doch du musst einen kleinen Trick anwenden. bild: watson

So kommst du jetzt schon zu deinem «Spotify Wrapped 2025»

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und für alle Spotify-Nutzerinnen und Nutzer heisst das: «Spotify Wrapped» kommt!

Die Übersicht, welche Musik man das Jahr durch am meisten gehört hat und welche Künstlerinnen und Künstler ganz oberst auf der persönlichen Liste stehen, zählt zu einem der beliebten Features von Spotify.

So kommst du jetzt sofort zu deinem Rückblick

Offiziell wurde der Rückblick noch nicht veröffentlicht, doch findige User haben einen Trick entdeckt, wie du trotzdem schon zu deinem persönlichen «Spotify Wrapped» kommst. Dafür brauchst du nur den QR-Code auf dieser Seite von Spotify zu scannen:

Falls das mit dem QR-Code nicht klappt, musst du zuerst deine App updaten. Dafür gehst du in den App-Store und schaust, ob die App auf dem neuesten Stand ist.

Streaminganbieter machte auf Update aufmerksam

Der Musik-Streaminganbieter machte zuvor Userinnen und User mit einem «X»-Post und mit einer Push-Nachricht heiss. Darin steht, dass «Spotify Wrapped» bald verfügbar sei.

Spotify: «App updaten»

Um sicherzustellen, dass dein persönliches «Spotify Wrapped» auch zum Zeitpunkt des Release in der App erscheint, musst du eventuell aktiv werden. Spotify weist darauf hin, dass eine veraltete App-Version das Rollout verzögern könnte.

Deshalb rät der Streaminganbieter, die App jetzt zu aktualisieren. Wie chip.de schreibt, brauchst du die Version 9.1.0, welche am 27. November erschienen ist. Im App-Store findest du heraus, ob du die neueste Version installiert hast. (leo/ome)