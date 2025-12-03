wechselnd bewölkt
Digital
User Unser

2025 Wrapped von Spotify ist da: Das sind unsere Lieblingssongs

Spotify 2025 Wrapped Logo
Da ist er: der Spotify Wrapped 2025.Bild: spotify
User Unser

Spotifys «2025 Wrapped» ist da! Das sind unsere Lieblingssongs – und deiner?

03.12.2025, 15:2203.12.2025, 15:22

Es ist ein aufregender Tag für Musikfans: Spotify Wrapped ist da! Der Musik-Streaminganbieter hat auf dieses Jahr hin noch einige Features hinzugefügt.

Neben beliebten Klassikern wie «Deine Top-Artists», «Deine Top-Genres» und «Deine Top-Songs» gibt es neu auch Highlights wie «Dein musikalisches Alter» und «Wrapped Party».

Die grosse Frage ist natürlich: Was hast du so gehört? Und wie lange? Wir zeigen dir unseren persönlichen Musik-Rückblick des Jahres und stellen dir unsere Lieblingssongs vor. Dann darfst du!

Und wie immer gilt: Hast du einen besseren Musikgeschmack? Einen besseren Top-Song? Dann lass es uns in den Kommentaren wissen!

Nina Stiefel, Social Media

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    27'469 Minuten bzw. 19 Tage
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
     248
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    19
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    2'157
  • Was war dein Top-Song?
    Busy Woman von Sabrina Carpenter
Video: YouTube/SabrinaCarpenterVEVO

Adrian Bürgler, Sport

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    14'074 Minuten
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    265
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    27
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    928
  • Was war dein Top-Song?
    Escapism live from Auditorio Nacional – The Warning
Video: YouTube/TheWarningVEVO

Vroni Fehlmann, SEO

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    55'489 Minuten
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    282
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    21
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    2515
  • Was war dein Top-Song?
    Who Started This Fight von Shut Up Club
Video: YouTube/Shut Up Club

Reto Heimann, Reporter

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    32'625 Minuten
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    322
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    75
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    2247
  • Was war dein Top-Song?
    What was that von Lorde
Video: YouTube/LordeVEVO

Hanna Dedial, Video

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    47'871
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    416
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    70
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    4927
  • Was war dein Top-Song?
    Rein Me In von Sam Fender.
Video: YouTube/Sam Fender

Sabeth Vela, Social Media

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    40‘196 Minuten
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    294
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    23
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    2870
  • Was war dein Top-Song?
    Favorite Daughter von Lorde
Video: YouTube/LordeVEVO

Leo Helfenberger, Chefredaktion

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    10'131 Minuten
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    184
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    46
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    749
  • Was war dein Top-Song?
    Amaphupho von Trinix Remix, Onset Music Group
Video: YouTube/Trinix Remix - Topic

Michelle Claus, Video

  • Wie viele Minuten hast du gestreamt?
    64'936 Minuten​
  • Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
    405
  • Was ist dein musikalisches Alter?
    22
  • Wie viele Songs hast du gehört?
    4868
  • Was war dein Top-Song?
    Kwijt von Froukje
Video: YouTube/Froukje
Und jetzt du! Wie sieht dein Spotify Wrapped aus? Was war dein Top-Song? Schreibe es in die Kommentare!

Mehr zu Spotify:

So kommst du jetzt schon zu deinem «Spotify Wrapped 2025»
