User Unser
Spotifys «2025 Wrapped» ist da! Das sind unsere Lieblingssongs – und deiner?
Es ist ein aufregender Tag für Musikfans: Spotify Wrapped ist da! Der Musik-Streaminganbieter hat auf dieses Jahr hin noch einige Features hinzugefügt.
Neben beliebten Klassikern wie «Deine Top-Artists», «Deine Top-Genres» und «Deine Top-Songs» gibt es neu auch Highlights wie «Dein musikalisches Alter» und «Wrapped Party».
Die grosse Frage ist natürlich: Was hast du so gehört? Und wie lange? Wir zeigen dir unseren persönlichen Musik-Rückblick des Jahres und stellen dir unsere Lieblingssongs vor. Dann darfst du!
Und wie immer gilt: Hast du einen besseren Musikgeschmack? Einen besseren Top-Song? Dann lass es uns in den Kommentaren wissen!
Nina Stiefel, Social Media
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
27'469 Minuten bzw. 19 Tage
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
248
- Was ist dein musikalisches Alter?
19
- Wie viele Songs hast du gehört?
2'157
- Was war dein Top-Song?
Busy Woman von Sabrina Carpenter
Adrian Bürgler, Sport
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
14'074 Minuten
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
265
- Was ist dein musikalisches Alter?
27
- Wie viele Songs hast du gehört?
928
- Was war dein Top-Song?
Escapism live from Auditorio Nacional – The Warning
Vroni Fehlmann, SEO
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
55'489 Minuten
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
282
- Was ist dein musikalisches Alter?
21
- Wie viele Songs hast du gehört?
2515
- Was war dein Top-Song?
Who Started This Fight von Shut Up Club
Reto Heimann, Reporter
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
32'625 Minuten
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
322
- Was ist dein musikalisches Alter?
75
- Wie viele Songs hast du gehört?
2247
- Was war dein Top-Song?
What was that von Lorde
Hanna Dedial, Video
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
47'871
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
416
- Was ist dein musikalisches Alter?
70
- Wie viele Songs hast du gehört?
4927
- Was war dein Top-Song?
Rein Me In von Sam Fender.
Sabeth Vela, Social Media
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
40‘196 Minuten
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
294
- Was ist dein musikalisches Alter?
23
- Wie viele Songs hast du gehört?
2870
- Was war dein Top-Song?
Favorite Daughter von Lorde
Leo Helfenberger, Chefredaktion
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
10'131 Minuten
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
184
- Was ist dein musikalisches Alter?
46
- Wie viele Songs hast du gehört?
749
- Was war dein Top-Song?
Amaphupho von Trinix Remix, Onset Music Group
Michelle Claus, Video
- Wie viele Minuten hast du gestreamt?
64'936 Minuten
- Wie viele verschiedene Genres hast du angehört?
405
- Was ist dein musikalisches Alter?
22
- Wie viele Songs hast du gehört?
4868
- Was war dein Top-Song?
Kwijt von Froukje
Und jetzt du! Wie sieht dein Spotify Wrapped aus? Was war dein Top-Song? Schreibe es in die Kommentare!