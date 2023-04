Darum warnt das FBI vor öffentlichen USB-Ladeanschlüssen

Handy-Ladestation an einem Flughafen: Das FBI warnt davor, sein Smartphone an solche öffentlichen Stellen anzuschliessen. Bild: Shutterstock

Das FBI warnt vor öffentlichen USB-Ladeanschlüssen

Das FBI warnt vor kostenlosen Smartphone-Ladestationen an öffentlichen Plätzen. Angreifer könnten darüber Überwachungssoftware installieren.

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Wer unterwegs sein Smartphone laden muss, sollte das nicht an öffentlichen Ladestationen machen, warnt das FBI. «Vermeiden Sie kostenlose Ladestationen in Flughäfen, Hotels oder Einkaufszentren», heisst es in einem Tweet der US-Sicherheitsbehörde.

Der Grund für die Warnung? Laut FBI nutzen Kriminelle öffentliche USB-Anschlüsse, um darüber Malware und Überwachungssoftware auf andere Geräte zu installieren.

Wie das geht, erklärt das Online-Magazin Techradar. Die Angreifer könnten über eigens präparierte USB-Kabel solcher Ladestationen neben dem Strom zum Laden auch Daten weiterleiten.

Dadurch könnten Kriminelle dann Tastenanschläge verfolgen und sogar Passwörter und persönliche Informationen stehlen. Das FBI rät daher: «Nehmen Sie Ihr eigenes Ladegerät und USB-Kabel mit und verwenden Sie stattdessen eine Steckdose.»

Vorsicht auch vor öffentlichen WLAN-Hotspots

Auch bei der Verwendung von öffentlichen Funknetzwerken warnt die US-Behörde. «Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich mit einem öffentlichen Wi-Fi-Netzwerk verbinden» heisst es. Auch das stelle ein Sicherheitsrisiko dar, weil Angreifer darüber Geldtransaktionen wie Käufe in Online-Shops verfolgen könnten.

Um sich grundsätzlich vor Angriffen auf dem Smartphone zu schützen, sollten Nutzer ihr System und die Software immer auf dem neuesten Stand halten, rät das FBI.

(t-online)