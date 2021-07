Exploits sind Programme, die von Hackern entwickelt werden, um Schwachstellen in fremder Software auszunutzen. Der Angreifer kann sich damit Zugriff auf ein geschütztes System verschaffen, um eigene Ziele zu verfolgen.



Am gefährlichsten sind Zero Day Exploits (auch «0days» genannt). Das sind Hacker-Tools, die auf bis dato unbekannten Sicherheitslücken einer Software basieren. Es sind Schwachstellen, die die Entwickler nicht kennen und/oder noch nicht durch «Patches» (Flicken) oder im Zuge eines regulären Software-Updates behoben haben.