Ariana Grande hat eine Vergangenheit mit vergebenen Männern. Ein Deep Dive, warum ihr das gerade jetzt um die Ohren fliegt.

In den letzten Jahren hat Ariana Grande ihr Liebesleben pingelig privat gehalten. Als sie vor zwei Jahren dann überraschend Hochzeitsfotos von sich und dem unbekannten Dalton Gomez auf Instagram veröffentlichte, sorgte das zwar kurz für Aufregung, seither wurde es aber ruhig um das Paar. Bis vor zwei Wochen.

Die Gossip-Welt wurde regelrecht aufgewirbelt, als bekannt wurde, dass Grande und Dalton sich nach nicht einmal zwei Jahren Ehe getrennt haben – und die Musikerin bereits einen Neuen hat. Einen verheirateten Neuen.

Doch das Drama geht tiefer, als es auf den ersten Blick scheint, hier ein Deep Dive in das skandalöse Hollywood-Geplänkel:

Was ist passiert?

Bereits Anfang Jahr gab es Gerüchte, dass es bei Ariana Grande und ihrem Ehemann Dalton Gomez kriselt. Die Sängerin wurde mehrmals ohne ihren Ehering gesehen und verlor viel Gewicht. Daraufhin spekulierten viele Fans, dass es ihr nicht gut gehe.

Mitte Juli bestätigte TMZ dann, dass Ariana Grande und Dalton Gomez sich getrennt haben und sich scheiden lassen wollen. Laut dem Newsportal sollen die beiden bereits seit Januar getrennte Wege gehen. Unter anderem sei der Grund dafür die Distanz zwischen den beiden. Ariana begann im Dezember die Dreharbeiten zum Film «Wicked» in Grossbritannien, während Dalton in Amerika blieb.

Doch die Distanz scheint nicht das Einzige gewesen zu sein, was Grande von ihrem Ehemann entfernte. Während den Dreharbeiten zu «Wicked» lernte sie nämlich Ethan Slater kennen.

Wer ist Ethan Slater?

Ethan Slater ist ein amerikanischer Schauspieler, der für seine Live-Aufführung von «Spongebob: The Musical» bekannt wurde. Ja wirklich, lol. Hier einen kleinen Einblick in das Meisterwerk:

Video: watson/tiktok/nickelodeon

Als Ariana Grande dieses Video gesehen hat, hat sie sich dann Hals über Kopf in Ethan verliebt und ihren Mann sofort verlassen. Ja, okay, wahrscheinlich nicht. Aber verliebt haben sich die beiden tatsächlich. So hat TMZ nur wenige Tage nach den Scheidungs-News bestätigt, dass sich die beiden Schauspieler seit mehreren Monaten daten.

Ariana Grande und Ethan Slater während den Dreharbeiten von «Wicked». Bild: Instagram/ethanslater

Ein Star, der sich für einen Co-Star von ihrem Ehemann trennt, ist in Hollywood aber nicht wirklich etwas Neues, wieso ist das Drama dann trotzdem so spektakulär? Na ja, zum einen: Ethan Slater ist auch verheiratet – und frischgebackener Papa. Er und seine High-School-Freundin Lilly Jay waren über 10 Jahre lang ein Paar, haben sich 2018 das Ja-Wort gegeben und wurden im letzten August zum ersten Mal Eltern. Aber auch Ethan soll sich von seiner Ehefrau getrennt haben, bevor er und Ariana anfingen, sich zu treffen.

Das Skandalöse an der Situation ist aber nun der Fakt, dass Ariana Grande in Hollywood dafür bekannt ist, ein «Homewrecker» zu sein. Ein Homewrecker ist eine Person, die die Harmonie einer Ehe oder einer langjährigen Beziehung durch eine Affäre mit einem der Partner stört oder zerstört.

Arianas Vergangenheit mit Affären & vergebenen Männern

Ariana Grande soll über die Jahre hinweg mehreren Frauen den Freund ausgespannt haben. Dazu muss gesagt werden: Ein Partner, der sich ausspannen lässt, trägt wahrscheinlich genau so viel (wenn nicht mehr) Schuld wie die Person, die ausspannt. Trotzdem gibt es bei Ariana Grande tatsächlich ein auffälliges Muster von Beziehungen, die durch ihren Einfluss in die Brüche gingen.

Erstmals untreu soll Grande in der Beziehung mit Jai Brooks gewesen sein. Die beiden waren 2013 ein Paar und als sie sich trennten, beharrte Brooks darauf, dass Grande ihn mit dem Sänger Nathan Sykes betrogen haben soll. Die Musikerin verneinte dies. Sykes schrieb jedoch mehrere Songs über die vermeintliche Zeit zusammen mit Grande. Gar nichts scheint da also nicht gelaufen zu sein.

Ein Jahr später begann die «Positions»-Interpretin dann eine Romanze mit dem Rapper Big Sean, der deswegen seine Verlobung zur «Glee»-Darstellerin Naya Rivera auflöste. In ihrer Autobiografie deutete die unterdessen verstorbene Schauspielerin an, dass es dabei zu einer Überschneidung gekommen war.

Ebenfalls eine Überschneidung gab es bei der Beziehung von Ariana Grande und Pete Davidson. Ariana lernte den Comedian 2018 kennen. Zu dieser Zeit war Davidson mit der Schauspielerin Cazzie David verlobt und löste die Verlobung daraufhin auf. Nach vier Monaten Beziehung machte Pete dann Ariana einen Antrag. Die beiden trennten sich jedoch, bevor die Hochzeitsglocken läuten konnten.

Die unterdessen aber skandalöseste Homewrecker-Story, in die Ariana Grande verwickelt sein soll, kommt nun von der Sängerin Rikki Valentina.

Die Geschichte von Rikki Valentina

Rikki Valentina postete am Sonntag ein Video auf TikTok und bestätigte darin, dass Ariana Grande ihr 2010 ihren Freund gestohlen hat:

Video: watson/tiktok/rikkivalentina

Das Video ging sofort viral und hat in unter 24 Stunden über drei Millionen Aufrufe. Daraufhin postete die Amerikanerin zwei weitere Videos, in denen sie genauer erklärte, was vorgefallen war.

So habe Rikki einen Schauspieler namens Christian gedatet. Dieser wollte die Beziehung jedoch geheim halten, um «seiner Karriere nicht zu schaden». Als Christian dann eine Gastrolle in der Nickelodeon-Serie «Victorious» buchte, lernte er Ariana Grande kennen, die in der Serie eine der Hauptrollen spielt.

Die beiden seien daraufhin in Kontakt gekommen und hätten sich regelmässig geschrieben. Dies habe Valentina auch gewusst, als er sich jedoch von ihr trennte, erfuhr sie, dass sie eine Affäre hatten.

Als sie Ariana Grande daraufhin anschrieb, um ihr zu sagen, dass sie mit Christian in einer Beziehung war, blockte die Schauspielerin sie. Daraus folgerte Rikki, dass Grande genau wusste, was sie tat. Trotzdem betonte sie, dass ihr damaliger Ex-Freund natürlich mitschuldig war.

Video: watson/tiktok/rikkivalentina

Video: watson/tiktok/rikkivalentina

In den Kommentaren unter den Videos wird Ariana Grande regelrecht zerrissen und viele scheinen Rikki Valentina zu glauben.

Wie geht es den Exen?

Die Geschichte mit Rikki Valentina ist nun schon 13 Jahre her. Die Musikerin betonte mehrmals, dass sie darüber hinweg sei und ihr das Ganze nichts mehr ausmachen würde. Anders sieht es aber bei den beiden verlassenen Partnern Lilly Jay und Dalton Gomez aus.

Ende letzte Woche hat sich Lilly Jay erstmals gegenüber Page Six geäussert. «Unsere Familie erlitt einen Kollateralschaden», so Jay.

Zudem bezeichnete sie Ariana als «kein Girl's Girl». Damit bezog sie sich darauf, dass Ariana und Lilly sich bereits kennengelernt hatten. Dass sie jetzt mit ihrem Ehemann zusammen ist, zeigt, dass sie sich nicht an den Girlcode hält. Dieser ungeschriebene Code besagt, dass man nicht mit Männern von anderen Frauen schläft, besonders nicht, wenn man einander kennt.

Ein Insider sagte aber gegenüber dem gleichen Newsportal, dass es eine Zeit gab, in der Grande und Slater versucht hätten, an ihren Ehen zu arbeiten. Es hätte also niemand etwas Falsches gemacht.

Laut TMZ sollen Dalton Gomez und Ariana Grande sich im Guten getrennt haben. Ob er aber von der Beziehung zwischen ihr und Ethan Slater gewusst hat, ist bisher nicht bekannt. Er sei aber selber bereits wieder dabei, sich mit anderen Frauen zu treffen.

Fazit

Dass Ariana Grande ein Faible für vergebene Männer hat, ist wahrscheinlich nicht auszuschliessen. Dass dies aber nun auch im jüngsten Drama der Fall war, ist zu bezweifeln. Zudem sind die Männer in den Beziehungen dabei genauso das Problem wie Ariana selbst. Oder sogar mehr. Trotzdem war das Vorgehen von Grande und Slater wahrscheinlich nicht besonders ritterlich. Doch wir sind hier in Hollywood, was kann man anderes erwarten? Darüber lesen tun wir ja doch alle gern.

Zum Schluss muss ich noch sagen:

