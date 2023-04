Video: watson/lucas zollinger

Ariana Grande kommentiert die Kommentare zu ihrem Körper

Sie sei nicht gut darin und sie möge es auch nicht. So beginnt Popstar Ariana Grande ihr jüngstes Tiktok-Video, in dem sie über die Kommentare spricht, die sie kürzlich erhalten hat.

Nachdem sie eine Zeit lang vom Radar verschwunden war, wurde die Sängerin am vergangenen Samstag in London gesichtet. Es war ein Auftritt, der für viel Aufsehen sorgte: User und Fans, die sich um ihr Aussehen sorgten, wiesen auf ihre Magerkeit und ihr «müdes» und «krankes» Aussehen hin.

Diese Woche nun meldete sich der Popstar selbst und nahm auf Tiktok Stellung zu den Online-Kommentaren. «Ich möchte gerne mit euch darüber reden, was es bedeutet, einen Körper zu haben und gleichzeitig so sichtbar zu sein, so viel Aufmerksamkeit zu erhalten», so Grande. «Ich finde, wir sollten sanfter zueinander sein – und weniger bequem dabei, über die Körper anderer zu reden.» Das gelte, auch wenn man es vielleicht gut meine oder sich Sorgen mache.

«Es gibt Wege, jemandem ein Kompliment zu machen, oder zu ignorieren, wenn man etwas sieht, was einem nicht gefällt.»

Nach der Anmerkung, dass sie das eigentlich nicht erklären müsse, aber dass sie hoffe, dass etwas Gutes dabei rauskomme, sagt Grande:

«Der Körper, mit dem ihr meinen jetzigen Körper vergleicht, war die ungesündeste Version meines Körpers. Ich habe viele Antidepressiva genommen und dazu auch Alkohol getrunken, mich schlecht ernährt und war am tiefsten Punkt meines Lebens. In Wirklichkeit war das nicht mein gesunder Körper.»

Man wisse nie, was jemand gerade durchmacht, betonte die Sängerin. Grande selbst hat selten ein Geheimnis aus ihren psychischen Problemen gemacht – beispielsweise nach dem Bombenanschlag in Manchester 2017, bei dem nach einem ihrer Konzerte 22 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden, oder auch nach dem Tod ihres Ex-Freundes, des Rappers Mac Miller.

«Selbst wenn ihr aus einer liebevollen und fürsorglichen Position heraushandelt – diese Person arbeitet wahrscheinlich an ihren Problemen oder hat ein Unterstützungssystem, mit dem sie daran arbeitet. Man kann es nie wissen, also seid sanft zueinander. Und mit euch selbst.»

Dann schliesst Ariana Grande ihr grundsätzlich wohlwollendes Video mit der Bemerkung: «Übrigens – ich trage weder Wimpern noch Eyeliner, das hier ist mein Gesicht. Also flippt bitte deswegen nicht auch aus ... oh, mein Gott.»

