Ariana Grande postet Bilder ihrer geheimen Hochzeit mit Dalton Gomez



Nach der heimlichen Trauung: Ariana Grande postet Bilder ihrer Hochzeit

Nun ist es ganz offiziell: Ariana Grande ist seit dem 15. Mai 2021 unter der Haube. Dies bestätigt sie nun selbst – mit Bilder ihrer Hochzeit.

Am 15. Mai haben sich US-Popstar Ariana Grande und ihr Verlobter Dalton Gomez das Jawort gegeben. Die Zeremonie soll im kleinsten Kreis in Arianas Haus in Kalifornien stattgefunden haben, wie diverse US-Medien unter Berufung eines offiziellen Sprechers berichteten.

Die beiden hätten eine «winzige und intime» Hochzeit im kalifornischen Montecito gefeiert, wo das Paar auch sonst viel Zeit verbringe. Es habe keine spezielle Trauungszeremonie gegeben und es seien auch nicht mehr als 20 Gäste anwesend gewesen.

Nur eines gab es bislang nicht zu sehen: Bilder der Eheschliessung. Nun hat die US-Sängerin selbst einige Fotos der Feier auf Instagram veröffentlicht. Hier ein Eindruck:

Mitte Mai des letzten Jahres hat das Paar nach fast einem Jahr Beziehung ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben. «Für immer und dann noch mehr», schrieb Grande damals unter die Ankündigung. Über die Beziehung mit dem Immobilienmakler hatte sie davor mehr oder weniger geschwiegen.

