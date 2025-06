Stiftung mit Bund als Kunde wird Opfer von Ransomware-Angriff

Mehr in Kürze ...

Radix beschreibt sich selbst als eine Non-Profit-Organisation, mit Hauptsitz in Zürich.

Zurzeit sei in Abklärung, welche Stellen und Daten konkret betroffen seien, teilte das Bacs weiter mit. Die Angreifer hätten zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Systeme der Bundesverwaltung gehabt, da die Stiftung Radix keinen Direktzugriff auf die Systeme der Bundesverwaltung habe.

Dies, nachdem Letztere entwendet und verschlüsselt worden waren. Die Stiftung habe nach einer ersten Situationsanalyse das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) informiert, hiess es am Montag. Zu den Kunden von Radix gehören verschiedene Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung.

Die in der Gesundheitsförderung tätige Stiftung Radix, zu deren Kunden verschiedene Verwaltungseinheiten des Bundes gehören, ist Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden. Die Angreifer veröffentlichten die entwendeten Daten im Darknet, wie der Bund mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Deutscher Aussenminister in Kiew +++ Selenskyj: Sanktionen haben Priorität

Du glaubst, in der Welt läuft alles verkehrt? Dann geh zum Zürcher Passbüro

Neue Zeckenarten breiten sich in der Schweiz aus – das musst du wissen

Akkubrand im Keller von Zürcher Kantonsschule – das wissen wir

Bei einem Akkubrand im Keller der Kantonsschule Stadelhofen in Zürich ist es am Freitagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.