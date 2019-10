Digital

OnePlus 7T Pro im Test: Besser als iPhone 11 oder Samsung Galaxy S10?



Bild: Nour Alnader/t-online.de

Technisch top und günstiger als Apple und Samsung – OnePlus schlägt mit dem 7T Pro zurück

Mit dem 7T Pro liefert OnePlus sein viertes Smartphone für 2019. Optisch und technisch ähnelt es dem Vorgänger. Da stellt sich die Frage: Warum sollte man das Gerät kaufen?

Ali Vahid Roodsari / t-online

Ein Artikel von

Wer leistungsfähige Smartphones für vergleichbar wenig Geld sucht, war mit Geräten von OnePlus bisher gut bedient. Nun veröffentlicht der chinesische Konzern sein viertes Smartphone für 2019: das OnePlus 7T Pro. Im Test beeindruckte das Gerät mit Topwerten. Dabei ist das Smartphone mit einem Preis von 819 Franken etwas günstiger als andere Premiummodelle. Doch der grösste Konkurrent kommt aus dem eigenen Haus: Im Vergleich zum Vorgänger 7 Pro liefert das OnePlus 7T Pro nur minimale Verbesserungen.

Technisch in der Spitzenklasse

Dabei ist das OnePlus 7T Pro technisch top. Mit 6.67 Zoll Displaydiagonale ist der Bildschirm grösser als beim iPhone 11 Pro Max. Die Ecken sind leicht abgerundet, was nicht nur die Bedienung angenehmer, sondern gefühlt auch mehr vom Bildschirm sichtbar macht.

Dank der OLED-Technologie liefert das 7T Pro farbintensive Bilder in QHD-Auflösung (3'120 zu 1'440 Bildpunkten) und eine Bildwiederholrate von 90 Hertz (Hz) – üblich sind 60 Hz. Eine höhere Bildwiederholrate garantiert, dass mehr Bilder pro Sekunde dargestellt werden können. Das Ergebnis ist also für das Auge flüssiger.

Das OnePlus 7T Pro im Test

Als Prozessor nutzt das 7T Pro den neuesten Snapdragon 855 Plus sowie 8 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher. Dank dieser Ausstattung listen Leistungstests für Smartphones wie AnTuTu oder 3DMark das Gerät im oberen Bereich.

Wer Filme mit dem Gerät schauen will, profitiert vom grossen Bildschirm und der QHD-Auflösung. Gamer werden sich an einem ruckelfreien Spielerlebnis erfreuen. Und wer einfach nur im Internet surfen oder Alltags-Apps nutzen will, braucht zwar kein Leistungsmonster wie das 7T Pro – doch das flüssige Smartphone-Erlebnis macht trotzdem Spass. Spürbar und etwas störend ist dabei jedoch das hohe Gewicht von 206 Gramm.

Mit 4'085 Milliamperestunden (mAh) ist der Akku leicht grösser als beim Vorgänger 7 Pro (4'000 mAh). Im Praxistest mit regelmässigem Surfen, Fotografieren und der Nutzung von Kartendiensten wie Google Maps reichte der Akku für knapp einen Tag. Auch die Ladegeschwindigkeit wurde verbessert. Auf kabelloses Laden verzichtet OnePlus aber weiterhin, genauso wie auf eine IP-Zertifizierung: Mit dieser zeigen Hersteller, wie wasser- und staubdicht ihre Geräte sind. Laut OnePlus ist das 7T Pro vergleichbar geschützt wie Konkurrenzgeräte, man habe nur auf den teuren Zertifizierungsprozess verzichten wollen. Und: Das OnePlus 7T Pro unterstützt zwar zwei SIM-Karten, ein Steckplatz für microSD-Karten fehlt jedoch. Wer gerne Videos dreht, könnte den Speicher schnell füllen und muss die Daten entweder auf den Rechner oder in die Cloud auslagern.

Die Software soll alles besser machen

Im Softwarebereich hat OnePlus ebenfalls einige Änderungen vorgenommen: Ein neuer Makromodus soll nun noch bessere Nahaufnahmen liefern. Das Ergebnis wirkt sehr ansehnlich und kann sich mit Konkurrenzprodukten im Premiumbereich messen. Kein Wunder: Die Kamera beim OnePlus 7T Pro ist technisch nahezu baugleich mit der des Vorgängers 7 Pro, das im Mai erschienen ist. Schon damals konnte die Kamera im Test überzeugen. Die Dreifach-Kamera bietet zum Beispiel einen Ultraweitwinkel sowie eine Zoom-Linse.

bild: t-online

Zen- und Lesemodus

Zusätzlich hat OnePlus den Zen- und den Lesemodus beim 7T Pro erweitert. Im Zen-Modus sperrt das Smartphone alle Funktionen ausser der Kamera, Notrufen und eingehenden Anrufen für eine bestimmte Zeit. Nutzer sollen so leichter ihr Gerät weglegen können. Der neue Zen-Modus erlaubt Smartphone-Zwangspausen für 20, 40 und 60 Minuten statt für nur 20 Minuten.

Der Lesemodus bietet neben Grautönen nun auch einen chromatischen Effekt und kann so Farben abgeschwächt wiedergeben. Dieser Modus soll Nutzern ein angenehmeres Leseerlebnis auf dem Smartphone liefern. In der Galerie können Nutzer nun unter anderem ein verstecktes Album einrichten. Auf dieses Weise sind Fotos nicht für jeden sofort sichtbar und müssen separat über die Einstellungen aufgerufen werden.

Fazit: Warum sollte man dieses Smartphone kaufen?

Das OnePlus 7T Pro kann sich in vielen Punkten mit Premiummodellen anderer Hersteller messen: Es ist schnell, gross und sieht dank der mattierten Glasoberfläche gut aus. Mit einem Preis von 819 Franken liegt es dabei sogar deutlich unter der 1'000-Franken-Grenze, an die viele Premiumgeräte heutzutage stossen.

Aber im Vergleich zum Vorgänger 7 Pro oder auch dem neuen 7T ist es technisch nur minimal besser, dafür aber teurer. Zwar erhalten Nutzer mehr Software-Funktionen, doch bisher lieferte OnePlus nach einiger Zeit neue Features auch für ältere Modelle per Update nach.

tabelle: t-online

Es ist also fraglich, warum man sich bei den Alternativen aus gleichem Haus das OnePlus 7T Pro kaufen sollte. Wer auf einen leicht stärkeren Prozessor und einige neue Funktionen in der Software verzichten kann, kann bedenkenlos zum inzwischen günstigeren OnePlus 7 Pro greifen. Wer sich zudem nicht an einem etwas kleineren Display mit geringer Pixeldichte und einer Notch auf dem Bildschirm stört, sollte sich das OnePlus 7T anschauen. Denn mit einem Preis von 650 Franken kostet es nicht nur weniger als das 7T Pro, sondern ist auch deutlich günstiger als andere Premiummodelle.

Das OnePlus 7T Pro ist ab dem 17. Oktober für 819 Franken erhältlich. Es erscheint in der Farbe Haze Blue. In der Packung liegen neben dem Smartphone auch ein Aufladekabel mit Netzteil und eine durchsichtige Hülle. Als Betriebssystem ist Oxygen OS installiert, ein individualisiertes Android 10.

Pro und Kontra - Technisch Spitzenklasse

- Sehr gutes OLED-Display (90 Hertz)

- Sehr gute, vielseitige Kamera

- Verbesserte Schnellladefunktion

- Dual-SIM

- Kaum Neuerungen gegenüber Vorgänger

- Speicher nicht erweiterbar

- Kein kabelloses Laden

- keine IP-Zertifizierung

- Schwer

