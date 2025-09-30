wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Digital
Künstliche Intelligenz

KI-Software Claude Sonnet 4.5 programmierte 30 Stunden lang eigenständig

KI-Software programmierte 30 Stunden lang

30.09.2025, 07:1130.09.2025, 08:32

Die KI-Firma Anthropic hat einen Meilenstein beim Einsatz ihrer Software zum Programmieren erreicht. Das neue Modell mit dem Namen Claude Sonnet 4.5 konnte den Angaben zufolge rund 30 Stunden am Stück eigenständig programmieren.

FILE - The Anthropic website and mobile phone app are shown in this photo, in New York, July 5, 2024. (AP Photo/Richard Drew, File) Philanthropy AI
Anthropic AI wurde im Jahr 2021 gegründet.Bild: keystone

Die vorherige Version der Software konnte sich im Frühjahr etwa sieben Stunden auf solche Aufgaben konzentrieren.

Anthropic konkurriert unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dabei geht es neben der Arbeit an Chatbots auch darum, wer bei der Software-Entwicklung nützlicher sein kann.

Nach Angaben von Anthropic ist Claude Sonnet 4.5 auch besonders gut darin, im Software-Code Schwachstellen zu entdecken, die bei Cyberattacken ausgenutzt werden könnten. Davon habe die Firma bereits bei der Entwicklung ihrer eigenen Software profitiert. (sda/dpa)

Mehr zur KI:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
KI-Avatar selbst gestalten
1 / 5
KI-Avatar selbst gestalten

Die Erscheinung des KI-Avatars kann man auf Replika selbst gestalten – indem man Coins oder Edelsteine einlöst.
quelle: screenshot replika
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So hilft künstliche Intelligenz den Strassenkatzen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Sarkasmusdetektor
30.09.2025 08:10registriert September 2017
Das Ding 30 Stunden lang laufen zu lassen, ist keine Kunst. Die Frage ist doch, was dabei herausgekommen ist.
260
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hitsch
30.09.2025 08:22registriert April 2020
Toll 30 Stunden programmiert..😳..

Und jetzt muss der KI Cleaner (kein Witz neuer Beruf) 30 Tage den Code aufräumen !🤦‍♂️!
215
Melden
Zum Kommentar
5
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
«Wenn ich über unsere Zukunft sprechen will, sagt sie nur ‹mal luege›»
3
So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst
4
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
5
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Wahrscheinlich schafft es nur Alcaraz in dieser Situation, noch einen Punkt zu machen
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
«Pokémon Legenden Z-A» angespielt – innovativ, actionreich, aber technisch plump
Schon der Vorgänger «Arceus» brachte frischen Wind ins «Pokémon»-Universum. Der Nachfolger «Legenden Z-A» sorgt nun mit seinen Echtzeit-Kämpfen für ein ganz neues Spielgefühl.
Lange Zeit trat die «Pokémon»-Reihe auf der Stelle und bot vor allem mehr vom Gleichen. Vor knapp drei Jahren sorgte «Pokémon Legenden Arceus» hingegen für jede Menge frischen Wind. Der im Oktober 2025 erscheinende Nachfolger «Pokémon Legenden Z-A» beweist nun noch grösseren Mut und schickt die tranigen Rundenkämpfe mit spektakulärer Echtzeit-Action endgültig in Rente. Wir konnten das Abenteuer in Illumina City für euch anspielen.
Zur Story