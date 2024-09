Wer ist der lächelnde Killer unter der Papiertüte? bild: zvg

«Emio»: Mit diesem Krimi-Game zeigt sich Nintendo von seiner düsteren Seite

Nintendo kann auch anders. Anstatt die Spielenden in kunterbunte Welten zu schicken, steht in diesem Kriminalfall ein Killer im Fokus, der Jagd auf junge Menschen macht.

Simon Dick

Die japanische Polizei entdeckt die Leiche eines jungen Schülers, dem eine Papiertüte mit einem lächelnden Gesicht darauf über den Kopf gestülpt wurde. Ist es ein Einzelfall oder meldet sich hier ein nie gefasster Killer aus der Vergangenheit zurück?

Denn vor 18 Jahren gab es eine ähnliche Mordserie, die nie aufgeklärt wurde und die Polizeibeamten rätselnd zurück liess. Zusätzlich besitzt die aktuelle Tat viele Parallelen mit einer urbanen Legende, die die Menschen immer noch in Angst und Schrecken versetzt und eine mysteriöse Gestalt zurück in die reale Gegenwart holt.

An diesem Tatort wurde die Leiche eines jungen Schülers gefunden. bild: zvg

Als neustes Mitglied eines unabhängigen Detektivbüros werden wir damit beauftragt im aktuellen Fall Recherche zu betreiben. Wir untersuchen den Tatort, führen viele, viele Interviews und sammeln Hinweise und Zeugenausaugen, um Schritt für Schritt hinter das Geheimnis zu gelangen und den Fall zu lösen.

Der Teaser zum Game kam besonders gruselig daher... Video: YouTube/Nintendo DE

Zurück in die Vergangenheit

Der vollständige Name dieses Nintendo-Games lautet «Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club». Warum? «Famicom Detective Club» war Ende der 80er, Anfang der 90er eine Visual-Novel-Spielreihe, die für Famicom (die japanische Version des NES) erschien und in Japan beachtliche Erfolge feiern konnte. Bei uns erschienen diese Spiele damals jedoch nicht.

Die ersten beiden Fälle erschienen 2021 als Remake für die Switch... Video: YouTube/Nintendo DE

Erst 2021 kamen «The Missing Heir» und «The Girl Who Stands Behind» als Remake für die Switch auch bei uns auf den Markt. «Emio» ist nun nach langer Pause der jüngste Ableger der legendären Reihe. Und auch wenn einige Figuren schon in den Vorgängerspielen vor zig Jahrzehnten auftauchten, braucht es im neusten Ableger keine Vorkenntnisse, da alle Protagonisten Schritt für Schritt brav eingeführt werden.

Zuhören und Durchklicken

Während unserer Reise treffen wir auf viele Mitschüler, Gesetzeshüter, Kommissare, Assistentinnen und andere Figuren, die mal mehr, mal weniger verdächtig wirken und uns in lange Gespräche verwickeln. Alle Infos landen in unserem Notizbuch, das wir regelmässig zücken, um den Überblick zu bewahren.

Nur wer genau hinschaut und logisch kombiniert, kommt im Spiel schnell weiter. bild: zvg

Wir wandern von Szenerie zu Szenerie, unterhalten uns, hören aufmerksam zu, stellen vorgegebene Fragen, untersuchen den Hintergrund und denken immer wieder nach, um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, damit das Spiel weitergeht.

Im Verlaufe des Spiels werden viele, viele Gespräche geführt. bild: zvg

Das Spiel schubst uns dabei behutsam immer in die richtige Richtung. Alternative Pfade zu nehmen ist nicht möglich. Stattdessen hören wir genau zu und kombinieren scharf, damit die Geschichte zügig vorangeht oder wir klicken uns durch alle Möglichkeiten durch bis wir die vom Spiel gewünschten Eingaben getätigt haben damit es weitergeht.

Wer nicht lange nachdenken möchte, klickt sich einfach durch alle Möglichkeiten. bild: zvg

Wenn die Spannung geht

«Emio» hat ein langsames Erzähltempo und kann die Spannung während den 12 Kapiteln nicht immer hoch halten. Kann uns der Anfang mit vielen offenen Fragen und mysteriösen Begebenheiten in die Geschichte hineinziehen, verlässt uns die Faszination im Verlaufe des Spiels immer wieder mal kurz und kann sich nicht an der Oberfläche festhalten.

Besonders der Anfang und der Schluss der Geschichte sind besonders düster ausgefallen. bild: zvg

Trotz einer sehr düsteren Hintergrundgeschichte drücken sich Verspieltheit und humoristische Szenen durch die schlichte Anime-Optik immer mehr in den Vordergrund. Erst gegen Ende wendet sich die Story wieder dem Düsteren hin und dreht nochmals voll auf, wenn es um die Auflösung des Falls geht. Wer also durchhält und sich durch die manchmal langweiligen Textpassagen durchklickt, wird gen Ende wirklich belohnt.

Eine besondere Faszination

Fazit: Auch wenn «Emio» gerade im Mittelteil an Spannung verliert und sich zu sehr vom Mysterie-Thriller-Genre entfernt, lohnt sich diese interaktive Visual Novel trotzdem. Der Beginn der Geschichte wird gruselig erzählt und bekommt am Ende ihren verdienten Höhepunkt.

Auch wenn das Erzähltempo langsam ausfällt und immer wieder Textboxen und Dialogoptionen dominieren, besitzt «Emio» als Nintendo-Game eine besondere Faszination. Denn einen so düsteren und kompromisslosen Schlussakt aus dem Hause Big N erlebt man selten.

Und wer immer noch nicht überzeugt ist, kann sich online eine Gratis-Demo reinziehen, um sich so verführen zu lassen.

«Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club» ist erhältlich für Nintendo Switch und freigegeben ab 18 Jahren.