Die Kantonspolizei Zürich kämpft gegen Verbrecher – und gegen den Klimawandel. Neu im Stall: Ein Elektrobolide, der auch auf der Autobahn eingesetzt wird.

Die Kantonspolizei Zürich startet im Februar eine Testphase mit einem vollelektrischen, allradbetriebenen Patrouillenfahrzeug: Im Gegensatz zu den Basler Kollegen setzen die Zürcher nicht auf Tesla, sondern auf Audi. Der Audi e-tron 55 Quattro sei auch für den Einsatz auf Autobahnen geeignet, heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag.

Es sei das erste vollelektrische und allradbetriebene Fahrzeug, das die grundlegenden Anforderungen für ein Einsatzfahrzeug der Verkehrspolizei im Kanton Zürich erfülle, heisst es.

Knapp 100'000 Franken koste der Audi e-tron 55 Quattro ab Werk und sei damit deutlich teurer als der Standard-Streifenwagen, der BMW 5, schreibt die Zürichsee-Zeitung.

In Winterthur werde man den Elektro-SUV selten sehen. Er komme am Verkehrsstützpunkt Urdorf zum Einsatz, weil es dort viel Autobahn abzudecken gelte und die Polizei möglichst viele Fahrkilometer abspulen könne.

Die Reichweite gebe Audi mit etwas über 400 Kilometer an; ein voller Ladezyklus dauere 4 bis 5 Stunden.

Im Praxistest bis zum Erreichen von 400‘000 Kilometern sollen die genauen Betriebskosten ermittelt sowie die Einsatztauglichkeit im Polizeialltag und die Lebensdauer der Batterie in Erfahrung gebracht werden. Besondere Herausforderung seien die vielen Autobahnkilometer im vergleichsweise grossen Kanton, sagt Polizeikommandant Thomas Würgler.

Auszuschliessen ist ein Beschaffungs-Debakel wie bei der Polizei Basel-Stadt: Das erste Schweizer Elektro-Polizeiauto, ein Tesla Model X, wurde 2018 präsentiert, musste aber wegen Datenschutz-Bedenken in der Garage bleiben. Erst im April 2019 gab der kantonale Datenschützer grünes Licht.

Gegen einen Tesla als Polizeiwagen spricht laut Bericht auch, dass der sogenannte CAN-Bus fehle: ein standardisierter Anschluss, den sonst fast alle PWKs hätten. Darüber steuere die Polizei zum Beispiel den Blaulichtbalken auf dem Dach oder die Punktematrix im Heckfenster an.

In ihrer Medienmitteilung streicht die Kantonspolizei Zürich ihre Pionierrolle hervor, was die Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik betrifft: