Russland-Skandal beim Schweizer Geheimdienst wirft beunruhigende Fragen auf

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) kooperierte während Jahren mit der russischen IT-Sicherheitsfirma Kaspersky und schlug offenbar Warnungen befreundeter Geheimdienste in den Wind.

Investigativ-Journalisten von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) haben am Mittwoch eine Recherche zum Schweizer Geheimdienst NDB veröffentlicht, die gestandene Sicherheitspolitiker entsetzt.

Der Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli kommentierte in einem Social-Media-Posting:

«Für mich ist nach diesen Enthüllungen offen: War es brutale Naivität? Oder wurde im Extremfall gar ein russischer Doppelagent eingeschleust in den Nachrichtendienst?» quelle: linkedin

Verursacher des Skandals ist das sogenannte Cyber-Team des NDB, das schon in der Vergangenheit wegen illegaler Datenbeschaffung für negative Schlagzeilen gesorgt hatte.

watson fasst die wichtigsten Punkte zur SRF-Recherche und die Reaktionen darauf zusammen.

«Als befreundete Geheimdienste mit der Einstellung der Zusammenarbeit drohen, reagiert der Schweizer Nachrichtendienst.» quelle: srf.ch

Was ist passiert?

Unter dem früheren NDB-Chef Markus Seiler nahm das Unheil seinen Lauf. Bild: KEYSTONE

Angestellte des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) haben während Jahren auf problematische Weise mit russischen Akteuren zusammengearbeitet.

Konkret geht es um eine undurchsichtige Kooperation zwischen dem sogenannten «Cyber-Team» des NDB und der russischen Softwarefirma Kaspersky in den Jahren 2015 bis 2020. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollen laut SRF-Bericht hochsensible Daten abgeflossen sein, die bei russischen Geheimdiensten landeten.

Erst nach wiederholten (vertraulichen) Warnungen und als befreundete westliche Geheimdienste dem NDB mit dem Abbruch der geheimdienstlichen Zusammenarbeit drohten, habe der Schweizer Nachrichtendienst reagiert und eine interne Untersuchung gestartet. Schliesslich sei der Bereich Cyber reorganisiert worden. Der verantwortliche Leiter des Cyber-Teams ging von Bord.

Kaspersky wurde schon verschiedentlich eine Zusammenarbeit mit dem Kreml in Moskau und dessen Geheimdiensten nachgesagt. Das Unternehmen, mit dem der NDB zusammenarbeitete, wird daher in etlichen Ländern auf Regierungsebene seit Jahren gemieden.

Kaspersky weist laut SRF-Bericht den Vorwurf zurück, mit russischen Behörden zu kooperieren. Und der damalige Leiter des Cyber-Teams liess verlauten, bei den Vorwürfen handle es sich um «falsche Vermutungen».



«Kaspersky ist eines der wertvollsten Güter, das die russischen Geheimdienste haben, als Hintertür zum Rest der Welt.» Christo Grozev, im Exil lebender russischer Investigativjournalist

Zu den Vorkommnissen beim Cyber-Team im Zeitraum von 2015 bis 2020 wurden nebst der oben erwähnten internen Untersuchung des NDB auch noch zwei externe Untersuchungen geführt und abgeschlossen.

Doch damit ist es offensichtlich nicht getan: Der für den Geheimdienst zuständige Bundesrat, Verteidigungsminister Martin Pfister (Die Mitte), hat nun laut SRF eine externe Administrativuntersuchung eingeleitet.

Für den Verteidigungsminister sei ein funktionierender Nachrichtendienst von zentraler Bedeutung für den Schutz und die Sicherheit der Schweiz, «gerade in der aktuellen, von Unsicherheit geprägten Weltlage», lässt das Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) verlauten.

Wie wurde der jüngste Skandal publik?

SRF Investigativ wurden Informationen aus dem als geheim klassifizierten Untersuchungsbericht zugespielt, den der NDB 2021 selbst anfertigen liess.

Besonders brisant: Ein NDB-Mitarbeiter soll über seine persönlichen Kontakte bei Kaspersky dem russischen Militärgeheimdienst GRU Informationen weitergegeben haben. Dabei handelt es sich angeblich um «klassifizierte Informationen» zu russischen Geheimdienstagenten, die sich im März 2018 in Den Haag aufhielten.

Damit besteht eine auffällige zeitliche Übereinstimmung mit dem Skripal-Fall: Im März 2018 vergifteten GRU-Agenten im englischen Salisbury den ehemaligen Doppelagenten Sergey Skripal und dessen Tochter.

Die Analyse des Nervengiftes Nowitschok wurde an das zum VBS gehörende Labor in Spiez im Kanton Bern übergeben. Und somit war auch der Schweizer Geheimdienst in die Aufarbeitung des Falles involviert.

«Hat also W. hochsensible Informationen zum Skripal-Fall an Kaspersky weitergegeben? Aus dem Geheimbericht wird das nicht klar, die zeitliche Übereinstimmung ist auffällig.» SRF

Der NDB wollte sich dazu nicht äussern. Die Verantwortlichen sagen, sie kommentieren keine als geheim klassifizierten Berichte gegenüber den Medien.

Stellungnahme von Kaspersky Die russische Cybersicherheitsfirma liess SRF folgendes Statement zukommen:



«Kaspersky ist den Grundsätzen der Transparenz, der Verantwortlichkeit und der Ethik in der Zusammenarbeit mit Dritten verpflichtet und weist die Vorwürfe zurück, unangemessene Beziehungen oder Verbindungen zu Behörden zu unterhalten.



Kaspersky konzentriert sich darauf, die Sicherheitsbedürfnisse von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Kunden und Partnern, einschliesslich Strafverfolgungsbehörden, im Interesse der internationalen Cybersicherheit zusammen, indem es technische Beratungen oder Expertenanalysen von Schadprogrammen anbietet und Daten über Cyberbedrohungen austauscht, um die Ermittlungen gegen Cyberkriminalität im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu unterstützen.



Kaspersky unterliegt nicht dem russischen System operativer Ermittlungsmassnahmen (SORM) oder ähnlichen Gesetzen und ist nicht verpflichtet, der russischen Regierung Informationen zu liefern.»

Was wissen wir zur Kooperation zwischen dem NDB und Kaspersky?

Ihren Anfang nahm die «Russland-Affäre», wie SRF die Vorgänge beim NDB beschreibt, 2014/2015. Damals wurde ein Externer, W. genannt, beim Nachrichtendienst an Bord geholt, um das Cyber-Team aufzubauen.

W. und sein Team sollten die Schweiz im Cyberraum schützen, also Hackerangriffe auf die Bundesverwaltung und andere wichtige Institutionen abwehren. Dafür bauten sie quasi «einen Dienst im Dienst» auf, der allerdings ziemlich unkontrolliert agierte. So wurden etwa private Mobilgeräte auch für berufliche Zwecke verwendet – eigentlich ein No-Go in Geheimdienstkreisen.

Um an möglichst gute Daten zur Cyberaufklärung heranzukommen, hätten W. und sein Team Kontakte zu verschiedenen privaten Firmen gepflegt. Und dabei nahm ausgerechnet die russische Cybersicherheitsfirma Kaspersky eine besonders wichtige Stellung ein.

Mit mehreren Kaspersky-Mitarbeitern pflegte das Cyber-Team des Schweizer Geheimdienstes zwischen 2015 und 2020 einen engen Austausch, wie SRF schreibt. Und dieser Austausch ging über die offizielle und vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit weit hinaus:

Das Cyber-Team soll eine Software von Kaspersky betrieben und eigene Daten, etwa «Malware-Samples», an Kaspersky weitergegeben haben. Dabei handelt es sich um digitale Spuren von Schadprogrammen wie Ransomware oder Spionage-Tools. Solche Samples dienen der Gefahrenabwehr, können aber auch von Hackern genutzt werden, um ihre Angriffsmethoden zu verbessern.

Dabei handelt es sich um digitale Spuren von Schadprogrammen wie Ransomware oder Spionage-Tools. Solche Samples dienen der Gefahrenabwehr, können aber auch von Hackern genutzt werden, um ihre Angriffsmethoden zu verbessern. Es gab offenbar eine Art inoffiziellen Datenhandel: Der NDB lieferte Informationen an die Cybersicherheitsfirma und erhielt im Gegenzug «bei anderen Gelegenheiten» wertvolle Informationen.

Der NDB lieferte Informationen an die Cybersicherheitsfirma und erhielt im Gegenzug «bei anderen Gelegenheiten» wertvolle Informationen. Wie oft und welche brisanten Informationen W. und sein Cyber-Team an Kaspersky weitergegeben haben, wisse allerdings auch der NDB nicht. Laut dem geheimen Untersuchungsbericht von 2021 sei «nicht nachvollziehbar», welche Daten konkret mit Partnerfirmen wie Kaspersky ausgetauscht worden seien.

Mit dem NDB befreundete westliche Geheimdienste sahen dies äusserst kritisch. Die erste (vertrauliche) Warnung zu einem Informationsabfluss an Kaspersky datiert gemäss SRF-Bericht vom September 2018. Doch erst im Herbst 2020 reagierte die NDB-Führung.

«In diesen zwei Jahren, das geht aus der chronologischen Auflistung im Geheimbericht hervor, gelangen die zwei wichtigen westlichen Geheimdienste mehrfach an ihre Schweizer Kollegen. Sie monieren eine ‹illegale Datenweitergabe› an Kaspersky und warnen vor W., der sich ‹kompromittierend› verhalten habe.» quelle: srf.ch

Spätestens ab Frühling 2020 sei der NDB-Direktor über Verdachtsmomente gegenüber W. im Bild gewesen. Aber erst im Dezember 2020 – so gehe es aus dem Geheimbericht hervor – sei W. zuerst ins Homeoffice versetzt worden und habe dann den NDB verlassen.

Auch bei seinem Abgang habe es «zahlreiche Ungereimtheiten» gegeben, konstatiert SRF. Der Mann habe seinen dienstlichen Laptop mitgenommen und erst im März 2021, über drei Monate später, «neu aufgesetzt» zurückgebracht. Sein eigenes Cyber-Team habe dann die Festplatte mehrfach überschrieben, also sämtliche darauf gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht.

Der ehemalige Chef des Cyber-Teams wies die von den westlichen Geheimdiensten geäusserten Vorwürfe als «falsche Vermutungen» zurück und liess über seinen Anwalt verlauten, er habe anlässlich der internen Untersuchung des NDB 2021 «umfassend kooperiert».

Die Russland-Affäre scheine W. bislang wenig geschadet zu haben, konstatieren die Investigativ-Journalisten von SRF. Der Mann sei heute «immer noch im Cyberbereich tätig und ein gefragter Redner».

Welche Lehren zieht der NDB daraus?

Gemäss SRF-Recherchen gibt es hierzu kaum etwas Beruhigendes zu berichten. Denn die bislang verfügbaren Informationen, insbesondere aus dem oben erwähnten Geheimbericht, liessen viele Fragen offen.

«Welche Massnahmen wurden getroffen? Wie wurde verhindert, dass weiter inoffizielle russische Kontakte bestehen?» quelle: srf.ch

Die Aufarbeitung der fragwürdigen Vorgänge innerhalb des Cyber-Teams des NDB dauert an. Den neuesten Hinweis gebe das Prüfverfahren der unabhängigen Aufsichtsbehörde AB-ND, schreibt das SRF. In dem erst kürzlich veröffentlichten Bericht (von 2024) nehme die Aufsichtsbehörde erstaunt zur Kenntnis, dass der NDB in seinem Cyber-Team «keine neuen Kontrollen» installiert habe. Es fehle weiterhin «ein Vieraugenprinzip».

Zu den Ereignissen zwischen 2015 und 2020 sind laut SRF keine Strafermittlungen im Gange.

Sicher ist: Durch die jüngsten Enthüllungen droht dem Schweizer Geheimdienst auch auf dem internationalen Parkett ein beträchtlicher Image-Schaden.

In einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst es, SRF habe mit seiner Publikation «potenziell weitreichende Auswirkungen» auf die Arbeit des NDB «bewusst in Kauf» genommen.

Nationalrat Balthasar Glättli, der sich seit Jahren kritisch mit dem Schweizer Geheimdienst und der staatlichen Überwachung befasst, fragt derweil:

«Hat der NDB selber illegale nachrichtendienstliche Tätigkeit betrieben?! Seine Aufgabe wäre ja eigentlich das Gegenteil: die Schweiz vor solcher Tätigkeit zu schützen.»

Auch die Wirksamkeit der Geheimdienst-Aufsicht sei infrage gestellt: Die Empfehlungen der zuständigen Aufsichtsbehörde (AB-ND) seien «offenbar in wichtigen Punkten nicht umgesetzt» worden.

