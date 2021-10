MeteoSchweiz soll in die Cloud

Die IT-Systeme von MeteoSchweiz, die unter anderem für die Vorhersage von Naturgefahren und für Flugwetterdienste benötigt werden, sollen ausfallsicher gemacht werden. Die nationalrätliche Finanzkommission beantragt zuhanden des Parlaments, die nötigen Gelder zu sprechen, bzw. einen Verpflichtungskredit zu genehmigen.Angesichtsdes Rechenzentrums des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) wäre ein Verzicht auf das Vorhaben «geradezu fahrlässig», mahnt die nationalrätliche Finanzkommission in der Mitteilung vom Montag . Konkret sollen «die essentiellen Dienstleistungen von MeteoSchweiz» in einem ersten Schritt parallel auf mehrere Rechenzentren des Bundes, in einem zweiten Schritt in die Cloud übertragen werden.MeteoSchweiz ist der nationale Wetterdienst der Schweiz und gehört zum Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Seit 2020 verfolgt man eine Cloud-Strategie.