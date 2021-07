Digital

Schweiz

Vergleichsdienst Comparis nach Hackerangriff wieder online



Vergleichsdienst Comparis nach Hackerangriff wieder online

Der Online-Vergleichsdienst Comparis ist nach der Attacke von kriminellen Hackern am Freitag wieder online. Bereits am Donnerstagabend habe man die Website wieder erreichen können, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Noch könne es zwar zu einzelnen Einschränkungen kommen - etwa, weil einzelne Angebote auf «comparis.ch» verlangsamt seien. Doch arbeite man mit Hochdruck daran, dass bald alles wieder wie immer laufe.

«Wir haben kein Lösegeld bezahlt und werden auch keines bezahlen.»

Mit einer sogenannten «Ransomware»-Attacke hatten die Angreifer «Lösegeld» für eine Entschlüsselung der Daten verlangt. Das Unternehmen sei aber nicht auf die Forderungen eingegangen: «Wir haben kein Lösegeld bezahlt und werden auch keines bezahlen», bekräftigte der Sprecher am Freitag erneut eine Aussage vom Donnerstag.

Geholfen habe dem Unternehmen, dass es regelmässig «Backups» seiner Daten angelegt habe, bestätigte der Sprecher. Man sei nun im Kontakt mit den Behörden und werde sämtliche weiteren notwendigen Schritte einleiten – etwa gegen die Angreifer Anzeige zu erstatten. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die bösartigsten Computer-Attacken aller Zeiten 1 / 16 Die bösartigsten Computer-Attacken aller Zeiten Hacker übernimmt die Kontrolle über selbstfahrendes Auto Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter