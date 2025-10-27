Im Vergleich zur übrigen Bevölkerung verfügen Leute, die keine Nachrichtenmedien nutzen, über deutlich weniger Wissen zu wichtigen Themen. Bild: imago-images.de

Studie sieht News-Deprivation als Gefahr für Schweizer Demokratie

Immer weniger Menschen in der Schweiz nutzen journalistische Medien, um sich zu informieren.

Mehr «Digital»

Fast die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz zählt 2025 zu den sogenannten «News-Deprivierten», also Personen, die keine oder kaum Nachrichten nutzen – und wenn, dann hauptsächlich über Social Media.

Der Anteil nahm seit dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte zu, wie aus dem «Jahrbuch Qualität der Medien» der Universität Zürich hervorgeht. Demnach zählen 46,4 Prozent der Schweizer Bevölkerung zu den News-Deprivierten.

Der Anteil der Menschen, die sich nicht über journalistische Medien informieren, hat sich seit 2009 beinahe verdoppelt. Forschende der Universität Zürich sehen darin ein grundlegendes Problem für die Demokratie.

Wo ist das Problem?

Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (Fög) hat basierend auf einer repräsentativen Befragung die Folgen des gesellschaftlichen Phänomens untersucht.

Im Vergleich zur restlichen Bevölkerung weisen diese News-Deprivierten laut der Studie ein deutlich geringeres Wissen über demokratierelevante Themen auf. Zudem vertrauen sie Politik und Medien weniger, beteiligen sich seltener am politischen Prozess und fühlen sich der Gesellschaft weniger verbunden.

Auch Menschen, die sich ausschliesslich über Social Media informieren, schneiden schlechter ab als die anderen Gruppen.

«Regelmässiger, aktiver Konsum journalistischer Inhalte über verschiedene Kanäle ist entscheidend für die Informiertheit der Bevölkerung.» Mark Eisenegger, Direktor des Fög

Weiter untersuchte das Fög im Rahmen der am Montag veröffentlichten Studie, auf welche Datengrundlage KI-Chatbots zurückgreifen. Sie kam zum Schluss: Mindestens zwei Drittel der ausgewiesenen Quellen stammten von journalistischen Medien.

Quellen

news.uzh.ch: News-Deprivation nimmt weiter zu – mit Folgen für die Demokratie

News-Deprivation nimmt weiter zu – mit Folgen für die Demokratie Mit Material von Keystone-SDA

(dsc)