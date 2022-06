Ein Pixma MX492. Es häufen sich Meldungen, wonach sich Canon-WLAN-Drucker entweder überhaupt nicht einschalten lassen oder in einer Neustartschleife stecken bleiben. Bild: Canon

Canon-Drucker weltweit von mysteriösem Problem betroffen – das sollten die User wissen

Gewisse WLAN-Drucker streiken seit Dienstag. Das hat offenbar den Telefon-Support europaweit an den Anschlag gebracht, wie ein User schildert.

«Canon ist nun dran, das Problem zu lösen, aber es gibt keine weitere Erklärung für dieses Phänomen. Russische Hacker?» watson-User Dario

Was ist passiert?

Canon-Drucker in Europa und Übersee sind seit Kurzem von einem mysteriösen Fehler betroffen. watson-User Dario hat es am Mittwoch erwischt. Er schildert das Problem:

«Mein Canon-Drucker hat seit gestern Probleme und startet nicht mehr. Er geht in einen Modus, wo er nur blinkt und leere Blätter ausdruckt.»

Er habe sich an den offiziellen Support gewendet. Und da habe man ihm erzählt, dass genau dieses Problem, das er habe, europaweit bestehe, vor allem mit Maxify- und Pixma-Druckern, die über das WLAN angeschlossen seien.

«Ich musste fast eine halbe Stunde in der Warteschlaufe warten, bis ich vom Support bedient wurde. Es hiess immer wieder, dass ungewöhnlich viele Leute anrufen.»

Der Support-Mitarbeiter habe dann auch noch erwähnt, dass es sich möglicherweise um «ein Virus» handle.

Diese Vermutung liess natürlich aufhorchen.

Rückmeldung einer weiteren Betroffenen. screenshot: twitter

Was sagt Canon?

watson hat am Mittwoch bei Canon nachgefragt.

Eine Sprecherin sagte am frühen Abend:

«Es laufen gerade interne Abklärungen zusammen mit Canon Europa und ich melde mich wieder bei Ihnen, sobald wir mehr dazu wissen.» Fabienne Braunschweiler, Canon (Schweiz) AG

Eine offizielle Erklärung für die Drucker-Probleme und die Behebung derselben steht also noch aus.

Das US-Techportal The Verge hat in der Nacht auf Donnerstag einen Artikel zum Thema veröffentlicht. Demnach sind auch in den Vereinigten Staaten zahlreiche Kundinnen und Kunden von Drucker-Ausfällen, bzw. «Reboots», betroffen.

Einige glaubten, dass ihr Problem auf ein Software-Update zurückzuführen sei, das Canon kürzlich ausgeliefert habe, aber das sei noch nicht bestätigt worden.

Eine US-Unternehmenssprecherin sagte:

«Wir untersuchen dieses Problem derzeit und hoffen, in Kürze eine Lösung zu finden, da die Kundenzufriedenheit unsere höchste Priorität ist.» quelle: theverge.com

Was hilft?

The Verge beschreibt einen «Workaround». Bis es ein offizielles Update oder einen «Fix» gebe, hätten einige Leute in den Online-Foren festgestellt, dass es ausreiche, die Drucker vom Internet zu trennen, um sie am Neustart zu hindern, wobei die Steuerung weiterhin über USB möglich sei.

Um die Drucker zum Laufen zu bringen und gleichzeitig die Internet-Verbindung und die Verbindung zu lokalen Netzwerkgeräten aufrechtzuerhalten, werde im Support-Forum von Canon eine Methode vorgeschlagen, von der viele Leute berichten, dass sie für sie funktioniert habe. Demnach gilt es an den Netzwerkeinstellungen eine manuelle Änderung vorzunehmen, was einige Betroffene abschrecken dürfte.

Wer sich die von «Computer Bild» ins Deutsche übersetzte Vorgehensweise nicht zutraut, muss wohl oder übel auf eine offizielle Problemlösung von Canon warten.