Psst, liebe Tiktok-Kinder! Onkel Xi liest jetzt mit

Was ist passiert?

Die in chinesischem Besitz befindliche Tiktok-App lässt Angestellte in mehreren Ländern, einschliesslich China, auf die Benutzerdaten zugreifen. Dies geht aus der neuen Datenschutzrichtlinie des Social-Media-Unternehmens hervor.

Die aktualisierte Datenschutzrichtlinie soll ab dem 2. Dezember gelten – unter anderem auch für die Schweiz, Grossbritannien und den Europäischen Wirtschaftsraum, wie der britische «Guardian» am Donnerstag berichtete.

Warum ist das wichtig?

Die vor allem bei jungen Leuten extrem populäre Smartphone-App steht wegen fragwürdigen Umgangs mit User-Daten international unter Beobachtung.

Irlands Datenschutzbehörde, die EU-weit für TikTok zuständig ist, hat eine Untersuchung zur «Übertragungen personenbezogener Daten durch TikTok nach China» gestartet.

Unabhängige Experten warnen schon länger. Michael Veale, ausserordentlicher Professor für digitale Rechte am University College London, sagte zum «Guardian»:

«Es ist ausserordentlich heikel, EU-Nutzerdaten routinemässig nach China zu senden, weil Verträge zwischen einem chinesischen und einem europäischen Unternehmen den staatlichen Zugriff nicht verhindern können.»

Gleichzeitig relativierte der britische Experte:

«Ich bin nicht davon überzeugt, dass der Fokus der chinesischen Regierung derzeit darauf liegt, die TikTok-Daten von Einzelpersonen auszuspionieren. Sie haben andere Mittel, um an private Informationen zu gelangen. Das Wachstum und die Vertiefung einer einflussreichen Plattform ist an sich schon ein starkes Ziel.»

Auch in den USA wird Tiktoks Umgang mit User-Daten überprüft. Bekanntlich führt die US-Regierung einen Wirtschaftskrieg gegen China. Erst kürzlich wurden die Sanktionen gegen Chinas Halbleiterindustrie drastisch verschärft.

China will alle dominieren Bis 2030 will Chinas autokratischer Staatsführer Xi Jinping bei neuen Schlüsseltechnologien wie der Künstlichen Intelligenz alle anderen Länder überholen – inklusive des grössten Konkurrenten USA. Das sieht sein Zehn-Jahresplan «Made in China 2025» vor. Doch der Plan diskriminiert gemäss Fachleuten ausländische Investitionen und basiert auf erzwungenen Technologietransfers. Dies sei eine Abkehr vom freien Markt. Es gehe dem Regime in Peking darum, politische Ziele über wirtschaftliche Ziele zu stellen. Die Welt solle abhängiger gemacht werden von China, und China wolle unabhängiger werden von der Welt.

Wie rechtfertigt sich Tiktok?

Der «Guardian» zitiert die Datenschutzbeauftragte von TikTok in Europa, Elaine Fox:

«Auf der Grundlage einer nachgewiesenen Notwendigkeit, ihre Arbeit zu erledigen, vorbehaltlich einer Reihe von robusten Sicherheitskontrollen und Genehmigungsprotokollen und mittels Methoden, die unter der GDPR [der allgemeinen Datenschutzverordnung der EU] anerkannt sind, erlauben wir bestimmten Angestellten innerhalb unserer Unternehmensgruppe in Brasilien, Kanada, China, Israel, Japan, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Südkorea und den USA den Fernzugriff auf die europäischen Nutzerdaten von TikTok.»

Die Daten könnten von Tiktok vorrangig verwendet werden, um die Leistungsfähigkeit der eigenen Algorithmen zu prüfen. Etwas um herauszufinden, wie das Empfehlen von Videos klappt, und um automatisiert betrieben Tiktok-Konten (Bots) zu erkennen und von der Plattform zu verbannen.

Was ändert sich in der Datenschutzrichlinie?

Gemäss der europäischen TikTok-Datenschutzbeauftragten steht in der aktualisierten Datenschutzrichtlinie, das Unternehmen sammle keine «genauen Standortinformationen» von Benutzerinnen und Benutzern in Europa, sei es auf der Grundlage der GPS-Technik oder auf andere Weise.

In der aktuellen Fassung der Datenschutzrichtlinie heisst es laut «Guardian» noch: «Mit Ihrer Erlaubnis können wir auch genaue Standortinformationen (z. B. GPS) erfassen.»

Ist das neu?

Die Diskussionen um Datenschutzbedenken und den fragwürdigen Umgang mit User-Daten gibts schon länger. 2019 warnte ein US-Medienprofessor vor «einer chinesischen Datenbombe», die jeden Moment explodieren könne.

In einem im Juli (2022) veröffentlichten Brief an US-Politiker sagte der Vorstandsvorsitzende von TikTok, Shou Zi Chew, dass ein «begrenzter Satz nicht sensibler» US-User-Daten von ausländischen Angestellten eingesehen werden könne. Sofern dies von einem in den USA ansässigen TikTok-Sicherheitsteam genehmigt werde. Er fügte hinzu, dass keine der Daten mit chinesischen Regierungsbeamten geteilt würden.

Im Oktober dementierte TikTok einen Bericht des Wirtschaftsmagazins «Forbes», wonach die App genutzt wurde, um US-Bürger «ins Visier» zu nehmen. «Forbes» hatte berichtet, dass TikTok geplant hatte, den Standort von mindestens zwei Personen über die Video-Sharing-App zu verfolgen.

