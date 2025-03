Twint lanciert drei Neuheiten: Die «Business Portal App» für Händler, Express Checkout und den Zahlungslink. bild: twint

Twint lanciert gleich drei neue Angebote

Der Zahlungsdienstleister Twint bringt für Händler eine neue App auf den Markt. Damit sollen Transaktionen übersichtlicher und in Echtzeit abrufbar sein. Und auch für das Einkaufen im Internet lanciert Twint zwei Neuerungen.

«Twint Business Portal App»

Mit der neuen «Twint Business Portal App» sollen Händler einen besseren Überblick erhalten. So könne die App in Echtzeit über sämtliche Zahlungseingänge informieren und es soll eine Option zur Teamverwaltung geben, mit der für Mitarbeitende unterschiedlichen Rollen angelegt werden können, wie Twint am Dienstag mitteilte.

In der neuen App sehen Händler u. a. den Umsatz ihrer Stores, erfolgreiche oder stornierteTransaktionen und den durchschnittlichen Transaktionsbetrag. bild: twint

Express Checkout für Online-Shops

Für Verkäufe im Internet bietet Twint neu einen «Express Checkout» an. Analog zu Anwendungen wie PayPal können Nutzende durch die Hinterlegung einer «Twint-ID» Lieferdaten an den Händler übermitteln und sofort Zahlungen auslösen. «Das mühselige Anlegen von Kundenprofilen und Ausfüllen von Formularen mit Namen, Adresse und Co. bei jedem neuen Einkauf gehören damit der Vergangenheit an», schreibt Twint.

Die Lösung sei für Händler mit den Shop-Systemen Magento, Shopware oder WooCommerce verfügbar.

Zahlungslink als QR-Code-Alternative

Ausserdem können Händler ohne eigenen Shop neu Zahlungslinks erstellen. Diese könne die Kundschaft nutzen, um per Klick im Internet oder E-Mails und WhatsApp-Nachrichten zu bezahlen.

Für die Kundschaft genügt ein Klick auf den Zahlungslink und sie wird in die Twint-App zur Bezahlung weitergeleitet. bild: twint

