Wingo streicht den günstigen Roaming-Tarif – das kannst du nun tun



bild: shutterstock

Wingo entfernt klammheimlich den günstigen Roaming-Tarif für Vielnutzer: Das kannst du tun

Wingo lockte Kunden mit einer äusserst preiswerten Roaming-Option für Europa. Nun wurde das Angebot stillschweigend von der Webseite entfernt. Neukunden können die Option demnächst nicht mehr aktivieren. Auch bestehende Kunden verlieren den attraktiven Roaming-Tarif.

Schlechte Nachrichten für Wingo-Kunden: Die Swisscom-Tochter hat auf ihrer Webseite «stillschweigend die Roaming-Option ‹Easy Surf Europe› entfernt», schreibt das Tarif-Vergleichsportal Dschungelkompass am Donnerstag.

Das heisst: Die preislich attraktive Option (12 GB Daten für 30 Franken in der EU) steht Neukunden demnächst nicht mehr zur Verfügung. Auch bestehende Kunden werden die Option im Verlauf des Jahres 2020 verlieren.

«Stattdessen werden nun klassische Datenpakete mit viel höheren Preisen angeboten», sagt Telekomexperte Oliver Zadori von Dschungelkompass. Auf der Wingo-Webseite werden die Unterseiten der Option «Easy Surf Europe» bereits auf die teureren «Travel Data»-Pakete umgeleitet.

Zadori rät daher allen Wingo-Kunden, die zumindest temporär noch von der Option «Easy Surf Europe» profitieren möchten, diese vor dem 28. Januar 2020 zu aktivieren. Danach kann sie nicht mehr gebucht werden.

Bestehende Kunden sollen im Verlauf des Jahres von Wingo über das rasche Ende von «Easy Surf Europe» informiert werden. Die Swisscom-Tochter hat das Angebot erst im Mai 2019 lanciert. Auch wer sein Wingo-Abo mit der Promotion «Fullflat19» erworben hat, kann die günstige Roaming-Option nur noch behalten, bis der Promotionszeitraum abgelaufen ist (12 Monate ab Aktivierung.)



«Es erweckt den Anschein, dass Wingo hier einfach Neukunden mit günstigen Tarifen angeworben hat – und sie dann rasch wieder entfernt. Denn erst im Mai 2019 wurde diese Option lanciert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Wingo bemerkt hat, dass ihr Roaming-Angebot zu günstig ist. Besonders im Vergleich zu Swisscom.»

Roaming-Option «stillschweigend entfernt»

Telekomexperte Zadori kritisiert, dass auf der Wingo-Webseite «nichts über diese Umstellung kommuniziert» werde. Die Option «Easy Surf Europe» sei bereits am 18. Dezember klammheimlich von der Webseite verschwunden. Gemäss Swisscom könne sie nur noch bis zum 28. Januar aktiviert werden, sagt Zadori. Das heisst: Die ersten beiden GB Datenvolumen für die Schweiz bleiben wie bisher auch in der EU nutzbar. Neu erhalten Kunden das Gratis-Gigabyte der bisherigen Roaming-Option aber nicht mehr. Und wer sein Daten-Guthaben ausgeschöpft hat, müsse künftig die «teurere Option ‹Travel Data› mit zum Beispiel 1 GB für 15 Franken aktivieren».

Bislang galt: Wingo-Kunden konnten seit Mai 2019 die Roaming-Option «Easy Surf Europe» aktivieren. Mit dieser Option ist das erste Gigabyte in Europa kostenlos. Danach kostet jedes weitere Gigabyte 5 Franken. Kosten fallen aber nur an bis 7 GB Daten, bzw. 30 Franken Zusatzkosten, erreicht werden. Danach stehen nochmals 5 GB kostenlos zur Verfügung. Unter dem Strich kann (oder konnte) man so in Europa für maximal 30 Franken bis zu 12 GB Daten nutzen.

Damit ist nun bald Schluss: Zadori rechnet vor, dass die gleichen 12 GB in der EU mit den nun angebotenen Datenpaketen neu 160 Franken kosten würden. (4 Mal «Data Travel 3 GB» à je 40 Franken).

Laut Wingo wird es ein Nachfolgeprodukt geben, «welches die Bedürfnisse der Kunden, die sich regelmässig nach Europa begeben, gut decken wird». Wann es kommt und wie es genau aussieht, ist derzeit nicht bekannt.

Kunden kaufen die Katze im Sack



Dass Mobilfunkprovider öfters mal die Tarife ändern, ist bekannt. Im aktuellen Fall ergibt sich aber ein spezielles Problem für gewisse Kunden, die erst in den letzten Tagen oder Wochen zu Wingo gewechselt sind:

Das Problem: «Laut Swisscom kann die günstige Roaming-Option nur noch bis zum 28. Januar aktiviert werden. Kunden, die ihr Abo z.B. während der Black-Friday-Aktion (29.11. bis 2.12.) bestellt haben und die Kündigungsfrist ihres bisherigen Anbieters von 60 Tagen einhalten wollen, können also nicht mehr von der Option profitieren. Das gilt auch, wenn das Abo heute bestellt wird. Dies, obwohl die Option nach wie vor auf dem PDF mit den Tarifen aufgeführt wird.»

Zadori rät betroffenen Kunden, die aufgrund der Nummernportierung erst nach dem 28. Januar 2020 von Wingo aktiviert werden, den Kundendienst zu kontaktieren und nachzufragen, ob sie die Option dennoch erhalten können.

Das sagt Wingo: Kunden, die gerade wegen dieser Roaming-Option und im Rahmen der Promo ein neues Abo abgeschlossen haben und nun wegen den 60 Tagen Kündigungsfrist ein Problem haben, sollen sich beim Kundendienst melden. Es werde dann nach einer kulanten Lösung gesucht.

Betroffene Kunden müssen demnach selbst aktiv werden. Wie immer gilt: Man sollte sich gut informieren und gegebenenfalls den Provider wechseln.

Und was sagt der Konsumentenschutz dazu?

«Die Roaming-Tarife sind ein wesentlicher Vertragsinhalt. Wird dieser einseitig von Swisscom geändert, sind die Kunden nicht mehr an den Vertrag gebunden. Somit sind Personen, die vor der Änderung der Roaming-Tarife einen Vertrag mit Wingo abgeschlossen haben, aber nicht mehr von der Roaming-Option profitieren können, nicht verpflichtet zu Wingo zu wechseln. Der Konsumentenschutz fordert, dass Wingo auf ihrer Website klar kommuniziert, dass die Roaming-Option nur noch bis am 28. Januar 2020 gebucht werden kann. Zudem soll sich Wingo verpflichten, all ihren Kunden, deren Vertrag erst nach dieser Frist zu laufen beginnt, ebenfalls diese Roaming-Option anzubieten.»

(oli)

