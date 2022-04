Sunrise UPC kooperiert mit Ticketcorner – das musst du wissen

Zum neuen Angebot gehört ein neues Online-Portal – und dort tritt Baschi in Erscheinung. screenshot: starzone.ch

Sunrise UPC kooperiert mit Ticketcorner – das musst du (vielleicht) wissen

Sunrise UPC spannt mit Ticketcorner für ein Kundentreue-Programm zusammen. Damit erhalten die Kundinnen und Kunden des Telekomanbieters gewisse Vorteile bei Musik- und Sportveranstaltungen.

So können sie sich beispielsweise Tickets für Konzerte ab frühestens 48 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart sichern, wie beide Unternehmen am Donnerstag vor den Medien in Zürich bekannt gaben. Eintrittskarten für gewisse Festivals gebe es mit bis zu 25 Prozent Vergünstigung.

Tickets für ausverkaufte Veranstaltungen

Mit «Sunrise starzone» betreiben Ticketcorner und Sunrise UPC ein neues Online-Portal rund um das Thema Musik.

Ebenfalls bietet das Treueprogramm Last Minute-Billette für bereits ausverkaufte Konzerte oder für ausgewählte Sportveranstaltungen wie Eishockeyspiele.

Mit dem Treueprogramm will Sunrise UPC die Kundinnen und Kunden im umkämpften Schweizer Telekommarkt bei der Stange halten.

Finanzielle Angaben zur Partnerschaft von Sunrise UPC mit Ticketcorner machten die beiden Unternehmen im Communiqué nicht.

(dsc/sda/awp)