Digital

Schweiz

Vom Internetpionier zum «Blue»-Imperium: Das bietet neu die Swisscom



Bild: KEYSTONE

Vom Internetpionier zum «Blue»-Imperium – das ändert sich bei der Swisscom

Der grösste Schweizer Provider informierte an einer Medienkonferenz über neue Marken und Unterhaltungsangebote, die von «Blue Cinema» über «Blue News» bis «Blue TV» reichen.

Was ist passiert?

Die Swisscom hat an einer Medienkonferenz am Dienstag über neue Inhalte und eine weitreichende Umfirmierung informiert. Sie betrifft Swisscom TV, das Onlineportal Bluewin, den Bezahl-TV-Sender Teleclub sowie die Schweizer Kinokette Kitag. Das alles gehe in «Swisscom Blue» auf.

Die Swisscom erneuert ihr Unterhaltungsangebot rundum. Unter anderem bringt der «blaue Riese» nach der Konkurrenz nun auch sein TV als App-Angebot auf den Markt.

Was ist eine Umfirmierung?

Bei einer Umfirmierung ändert sich zwar die Firmenbezeichnung, nicht aber die Rechtsform oder die Rechtsstruktur der Unternehmen. Die Dienstleistungen von bestehenden Marken werden unter einem neuen Namen gebündelt.

Der «Tages-Anzeiger» hatte am 14. September die geplante Umfirmierung von Swisscom publik gemacht.

Der Name Swisscom bleibt bestehen.

Was ist neu?

Als neue Dachmarke für die Swisscom-Tochterfirmen fungiert «Blue», also der englische Begriff für Blau. Dazu passend kommen die folgenden Wortmarken für verschiedene Dienstleistungen und Unterhaltungsangebote hinzu:

Swisscom TV heisst neu «blue TV»

Aus Telecom wird «blue+» (Blue Plus)

Aus Bluewin wird «blue News»

Aus Kitag wird «blue Cinema»

Auf blue.ch komme alles zusammen, hiess es an der Medienkonferenz. Es handle sich um das «Eingangstor». Noch ist das Angebot allerdings nicht aufgeschaltet. «Coming soon».

screenshot: bluecinema.ch

Was ändert sich für die User?

Bestehende Swisscom-TV-Kunden müssen nichts tun, die neue Software werde automatisch installiert. Der «Rollout» könne aber bis zu einer Woche dauern.

bild: swisscom

Ab dem (morgigen) Mittwoch laufe die neue App auf Smartphones, Tablets und Laptops sowie auf den TV-Geräten von Samsung, teilte die Swisscom am Dienstag vor den Medien in Zürich mit. Mit dabei seien 30 Stunden Replay und 60 Stunden Aufnahmekapazität. Die Kunden erhalten die App wahlweise für 10 Franken pro Monat oder können sie gratis nutzen, müssen dann aber Werbung über sich ergehen lassen.

Das neue Pay-TV-Angebot blue Plus ist für Kunden aller Schweizer Provider verfügbar. Auch «via Webplayer auf blue.ch», wie es in der Medienmitteilung heisst.

ist für Kunden aller Schweizer Provider verfügbar. Auch «via Webplayer auf blue.ch», wie es in der Medienmitteilung heisst. Das neue Streaming-Abo «blue Max» kostet 19.90 Franken pro Monat. Unter «blue Cinéplay» gibts für 14.90 Franken pro Monat ein französischsprachiges Angebot. «blue Doku» bietet für 9.90 Franken pro Monat Dokumentarfilme im Streaming-Abo.

kostet 19.90 Franken pro Monat. Unter gibts für 14.90 Franken pro Monat ein französischsprachiges Angebot. bietet für 9.90 Franken pro Monat Dokumentarfilme im Streaming-Abo. Das Sportangebot wird ausgebaut. Unter der Markenbezeichung «blue Sport» .

. Amazon Prime Video kommt auf die Swisscom Box.

kommt auf die Swisscom Box. blue TV wird für Kunden von allen Schweizer Providern verfügbar gemacht. Per App auf Smartphones und Tablets (Android und Apples iOS) sowie auf Smart-TVs von Samsung (ab 6. Oktober) und LG (Termin noch offen).

Die neue App werde in den nächsten Wochen auch auf den TV-Boxen von UPC aufgeschaltet. Die Aufschaltung bei weiteren Konkurrenten sei im nächsten Jahr geplant.

Neben dem TV gibt es auch neue Angebote fürs Kino oder das Gaming.

Für Gamer: Neu ist auf den TV-Boxen von Swisscom die Live-Gaming-Plattform Twitch verfügbar.

Neu ist auf den TV-Boxen von Swisscom die Live-Gaming-Plattform Twitch verfügbar. Die Swisscom-Kinokette blue Cinema (ehemals Kitag) wird einen Monat vor dem Start des neuen James Bond-Films (am 12. November 2020) alle 24 bisherigen James-Bond-Filme in ihre Kinos.

(ehemals Kitag) wird einen Monat vor dem Start des neuen James Bond-Films (am 12. November 2020) alle 24 bisherigen James-Bond-Filme in ihre Kinos. Trotz neuem Namen (blue News) ändert sich für die Besitzer einer Bluewin-E-Mailadresse nichts.

screenshot: swisscom

Warum «Blue»?

Der Name Blue ist eine Referenz auf die Geschichte der Swisscom. Tatsächlich stieg das Unternehmen unter der Marke «The Blue Window» ins Internetgeschäft ein, später wurde daraus «Bluewin». Bis dato war Bluewin nicht nur ein E-Mail-Dienst, sondern auch ein Nachrichtenportal.

1994 entwickelten die damalige Telecom PTT und eine Schweizer Elektronikfirma (nicht mehr existent) «erste Visionen eines internetähnlichen Portals».

1996 erfolgte die Gründung von «The Blue Window» als Kooperation der beiden Unternehmen. Laut Wikipedia war es der erste Schweizer Provider, bei dem sich Kunden zum Orts-Tarif einwählen konnten.

1999 wurde ein «Gratis-Internet» (Freeway) lanciert. Die Kunden mussten keine monatliche Grundgebühr für den Internet-Zugang mehr bezahlen, sondern nur noch die Telefongebühren für die Modemverbindung.

2000 erfolgte der Start von ADSL (Broadway). Im selben Jahr benannte man die Firma in Bluewin AG um.

2002 wurde die Bluewin AG zu 100 Prozent von der Swisscom übernommen und 2005 als eigenständige Firma aufgelöst.

2006 wird das über das Telefonnetz laufende Fernsehangebot Bluewin TV für ADSL-Kunden lanciert.

2009 wird Bluewin TV unter dem Produktenamen Swisscom TV geführt.

Wie reagiert das Internet?

«Endlich ist das Angebot von Swisscom TV (das jetzt Blue TV heisst) unabhängig vom Internet-Anschluss verfügbar.» quelle: twitter

Swisscom ist stolz, dass die Swisscom-TV/Blue TV-Box ab morgen Amazon Prime Video unterstützt.



Blöd nur, dass Sunrise letzte Woche angekündigt hat, dass seit Montag Amazon Prime Video verfügbar ist auf Sunrise-Boxen.



Da hat Sunrise der Swisscom die Suppe versalzen. — Ralf Beyeler (🏠) (@ralfbeyeler) September 22, 2020

Swisscom Blue Plus wird es schwer haben gegen Netflix, Disney und Co, wenn man nicht Bestandeskunde ist. Hoffentlich reicht 'Swissness' alleine aus, um dieses Angebot längerfristig zu halten. Abo-Teilung, wie bei Teenagern üblich, läuft auch nicht. #swisscom — Christian Ginsig (@ginsig) September 22, 2020

Quellen

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks Hier wird ein Swisscom-Sendeturm gesprengt Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter