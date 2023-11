«Die Verwendung des Begriffs ‹Kinderpornografie› hilft den Kinderschändern, da sie Legitimität und Einverständnis seitens des Opfers und damit Legalität seitens des Sexualstraftäters suggeriert. Die Verwendung des Begriffs ‹Kinderpornografie› ruft Bilder von Kindern hervor, die in ‹provokativen› Posen posieren, anstatt schrecklichen Missbrauch zu erleiden. Jedes Foto oder Video zeigt eine tatsächliche Situation, in der ein Kind misshandelt wurde. Das ist keine Pornografie.»

Die Europol-Taskforce zur Opferidentifizierung meldete am Freitag per Medienmitteilung die Rettung von drei sexuell missbrauchten Kindern. Die internationalen Ermittlungen hätten auch zur Festnahme zweier Straftäter geführt.

Überraschungsbesuch in der Ukraine – Berset nach Raketen-Alarm in Sicherheit gebracht

Bundespräsident Alain Berset ist am Samstagmorgen zu einem Überraschungsbesuch in der Ukraine eingetroffen. Bei der Medienkonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj in Kiew musste er wegen eines Raketenalarms in einem Keller in Sicherheit gebracht werden, wie ein Reporter von Keystone-SDA berichtete. Die Medienkonferenz wurde abgebrochen.