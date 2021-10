Europol schnappt Ransomware-Erpresser – Polizeiaktion in der Schweiz

Nur 6 Prozent wollen sich noch impfen lassen – und 9 weitere Punkte zur Corona-Schweiz

Wir stecken mitten im zweiten Coronaherbst. Während die Temperaturen sinken, steigen die Fallzahlen stetig an. Trotz fortschreitender Impfung und wirtschaftlicher Entspannung verfestigt sich die gesellschaftliche Polarisierung. Die Furcht vor Konflikten, auch privat, steht in der Bevölkerung an erster Stelle gemäss einer SRG-Umfrage.

Das wirkt sich auch auf die Beurteilung der Landesregierung aus, wie der 9. Corona-Monitor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zeigt.

Die …