Anonymous kapert Website von Ivo Saseks Verschwörungs-Sekte



Anonymous macht Ernst und hackt die nächste Website von Schweizer Verschwörungs-Sekte

Netz-Aktivisten von Anonymous Germany haben die Website des Elaion-Verlags gehackt. Der Verlag gehört zur Verschwörungssekte OCG des Schweizers Ivo Sasek, der auch das Fake-News-Portal Kla.tv betreibt.

Der Schweizer Ivo Sasek ist ein Laienprediger und Sektenführer, auf Medienkanälen verbreitet er rechte Esoterik, Verschwörungstheorien und Antisemitismus. Das Netzaktivisten-Kollektiv Anonymous Germany hat laut eigener Aussage nun die Webseite des zugehörigen Elaion-Verlags am Donnerstag-Nachmittag gehackt und umgestaltet:

OCG Sekten (Kla TV) Verlag "Elaion" hacked & defaced by Anonymous#OpTinfoil pic.twitter.com/xof2YXJfcz — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) July 23, 2020

Statt der Verlagsangebote war ein Text zu lesen, der unter anderem die Websitebetreiber bezichtigt, Fake News, Antisemitismus und Verschwörungsideologie zu verbreiten. Ausserdem leiteten die Aktivisten die Besucher der Website anschliessend auf eine Website aus der LGBT-Gemeinschaft (Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). Der Grund: Ivo Sasek und seine Bewegung sind überdies auch für ihre homosexuellenfeindliche Haltung bekannt.

Am Dienstag haben die Aktivisten bereits eine andere Webseite aus dem Umfeld von Saseks Sekte «Organische Christus-Generation» (OCG) gehackt.

Webangriffe sind Teil einer grösseren Kampagne

Zwischenzeitlich erschien unter der Verlagsadresse nur eine Fehlermeldung – mittlerweile hat man bei Elaion offenbar wieder die Kontrolle über die Website zurück erlangt, die typische Startseite ist wieder sichtbar.

Hintergrund des Angriffs ist, dass die Gruppierung Anonymous Deutschland sich derzeit laut eigener Aussage dem Kampf gegen Verschwörungstheoretiker verschrieben hat. Sie machte in den vergangenen Wochen etwa durch Angriffe auf den umstrittenen Koch und Verschwörungsmystiker Atilla Hildmann auf sich aufmerksam. Unter dem Schlagwort Operation Tinfoil, zu deutsch Operation Alufolie, sollen auch weitere Akteure aus der Verschwörungsszene im Netz angegriffen werden.

kla.tv produziert Verschwörungs-Videos, die auf den ersten Blick wie seriöse Nachrichtensendungen daherkommen. Effektiv werden Verschwörungstheorien über das Coronavirus, einen angeblich geplanten Impfzwang oder Lügen über die vermeintlich tödliche Gefahr der neuen 5G-Netze verbreitet. In den sozialen Medien werden sie von anderen Verschwörungsideologen geteilt und finden via Telegram, Facebook, YouTube und WhatsApp ein Millionenpublikum.



Ob Anonymous Germany noch weitere Ziele um das Netzwerk von Ivo Sasek und kla.tv attackieren will, ist aktuell nicht bekannt.​

