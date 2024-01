Brian am Tag seiner Freilassung. Bild: screenshot: keystone

TikTok sperrt Account von Brian – Konto nicht mehr verfügbar

Die Social-Media-Plattform TikTok hat den Account des wohl berühmtesten (Ex-)Häftlings der Schweiz gesperrt. Der Account von Brian Keller war am Mittwochmittag nicht mehr verfügbar. Es hiess lediglich, dass das Konto gesperrt sei.

Bild: tiktok

Die Vermutung liegt nahe, dass die Sperrung eine Konsequenz seines letzten TikToks war, wo er als «Promotion für einen Box-Kampf» einem Influencer mit dem Tod drohte.

Am Dienstag gab die Zürcher Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie wegen Brian Keller erneut aktiv wird. Sie prüfe derzeit, ob seine Drohungen auf TikTok strafrechtlich relevant seien.

Diese Abklärungen seien gestützt auf derzeit laufende, polizeiliche Ermittlungen, hiess es am Dienstag auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wollte sie dazu nicht machen.

«Siehst du diese Klinge?»

Um seine Drohungen zu illustrieren, publizierte Brian ein TikTok-Video, auf dem er mit einem Messer posiert und seinen Kontrahenten direkt bedroht. «Siehst du diese Klinge?» Er wolle sein Blut.

In einem anderen Video hält er ein Abbild seines eigenen Kopfes aus dem 3D-Drucker und stösst ebenfalls Drohungen aus. «Ich will seinen Kopf, ich will sehen, wie er leidet.» Keller beteuerte, es handle sich dabei nur um Werbung für einen Box-Match.

Seit zwei Monaten auf freiem Fuss

Seit zwei Monaten ist Keller wieder auf freiem Fuss und trainiert für sein Lebensziel, Weltmeister im Boxen zu werden. Regelmässig postet er auf Social Media Videos von seinen Trainings.

Im November verurteilte das Bezirksgericht Dielsdorf den 28-Jährigen unter anderem wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren. Auslöser dafür waren mehrere Angriffe auf Gefängnismitarbeiter. Eine Fortsetzung der Sicherheitshaft hielt das Gericht aber für nicht angezeigt. Keller, der seit 2016 im Gefängnis sass, wurde zwei Tage nach dem Urteil entlassen. (jaw/sda)

