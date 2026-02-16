Plattform nicht erreichbar: X kämpft weltweit mit Störungen
Bei der Social-Media-Plattform kommt es am Montagnachmittag zu Ausfällen. Grund und Dauer sind noch unbekannt.
Elon Musks Online-Plattform kämpft am Montagnachmittag mit Problemen. Bei allestoerungen.ch gibt es zahlreiche Meldungen. Auch in Deutschland werden Probleme gemeldet.
Auch in den USA gab es Meldungen, dass die Plattform nicht erreichbar sei, wie Störungswebsites melden. Grund und Dauer des Ausfalls sind noch nicht bekannt. (vro)
Update folgt...
