X down: Elon Musks Plattform kämpft mit Störung

epa12674775 The X application (formerly known as Twitter) displayed on a mobile phone alongside a laptop screen in Liverpool, Britain, 23 January 2026. A proposal to ban under-16s from accessing socia ...
X war am Montagnachmittag vorübergehend down.Bild: keystone

Plattform nicht erreichbar: X kämpft weltweit mit Störungen

Bei der Social-Media-Plattform kommt es am Montagnachmittag zu Ausfällen. Grund und Dauer sind noch unbekannt.
16.02.2026, 14:4716.02.2026, 14:59

Elon Musks Online-Plattform kämpft am Montagnachmittag mit Problemen. Bei allestoerungen.ch gibt es zahlreiche Meldungen. Auch in Deutschland werden Probleme gemeldet.

X Störung 16.2.26
Zahlreiche X-Nutzerinnen und -Nutzer melden eine Störung.Bild: allestoerungen.ch

Auch in den USA gab es Meldungen, dass die Plattform nicht erreichbar sei, wie Störungswebsites melden. Grund und Dauer des Ausfalls sind noch nicht bekannt. (vro)

Update folgt...

