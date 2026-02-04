wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Digital

Störung bei Swisscom ist wieder behoben – das war der Grund

Störung bei Swisscom ist behoben – das war der Grund für den stundenlangen Ausfall

04.02.2026, 08:5304.02.2026, 08:53

Die Swisscom hatte am Dienstagmorgen erneut mit Problemen zu kämpfen. Auf dem Störportal allestörungen.ch gingen am Dienstagmorgen erneut Hunderte Meldungen zur Swisscom ein. Die TV-Dienstleistungen waren beeinträchtigt.

Mittlerweile ist die Störung wieder behoben, wie die Swisscom auf ihrer Webseite schreibt. Blue TV sowie die Blue-TV-App seien wieder wie gewohnt verfügbar, heisst es dort.

Erneut meldeten User am Dienstagmorgen Störungen bei Swisscom.
Erneut meldeten User am Dienstagmorgen Störungen bei Swisscom. alleströrungen.ch

Grund für den Ausfall des Dienstes war eine «Hardware-Störung» in einem Rechenzentrum, wie die Swisscom mitteilt.

Bereits am Montagabend war der Fernseh-Dienst von Swisscom wegen einer IT-Störung stundenlang ausser Betrieb gewesen. Die Störung begann nach 17.00 Uhr und konnte gegen 22.00 Uhr behoben werden. (ome/sda)

Mehr zur Swisscom:

Störung bei Swisscom TV behoben – Tausende Nutzer betroffen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks
1 / 40
Die turbulente Geschichte des Schweizer Mobilfunks
«Wo biiisch!?» watson präsentiert Meilensteine der Schweizer Mobilfunk-Geschichte.
quelle: keystone / martin ruetschi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier wird ein Swisscom-Sendeturm gesprengt
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
29 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
chandler
03.02.2026 09:35registriert Februar 2014
Nach der Preiserhöhung wird dies bestimmt nicht mehr passieren🤡
645
Melden
Zum Kommentar
avatar
Jorge de los alpes
03.02.2026 10:06registriert April 2014
Wahrscheinlich ist das KI-Swisscom-System über die angekündigten Preiserhöhungen selbst erschrocken
313
Melden
Zum Kommentar
29
Googles Robotaxi-Firma Waymo ist 126 Milliarden Dollar wert und kommt nach Europa
Im Wettlauf mit Tesla, chinesischen Anbietern oder der VW-Tochter Moia um den Markt für fahrerlose Robotaxis füllt die Google-Schwesterfirma Waymo ihre Kassen für eine globale Expansion. Waymo sammelte von Investoren 16 Milliarden Dollar in einer Finanzierungsrunde ein.
Zur Story