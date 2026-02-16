bedeckt
X down: Elon Musks Plattform kämpfte mit Störung

epa12674775 The X application (formerly known as Twitter) displayed on a mobile phone alongside a laptop screen in Liverpool, Britain, 23 January 2026. A proposal to ban under-16s from accessing socia ...
X war am Montagnachmittag vorübergehend down.Bild: keystone

Plattform nicht erreichbar: X kämpfte weltweit mit Störungen

Bei der Social-Media-Plattform kam es am Montagnachmittag zu Ausfällen. Betroffen waren Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt.
16.02.2026, 14:4716.02.2026, 16:04

Elon Musks Online-Plattform kämpfte am Montagnachmittag mit Problemen. Bei allestoerungen.ch gab es zahlreiche Meldungen. Auch in Deutschland wurden Probleme gemeldet.

X Störung 16.2.26
Zahlreiche X-Nutzerinnen und -Nutzer melden eine Störung.Bild: allestoerungen.ch

In den USA und in Grossbritannien gab es ebenfalls Meldungen, dass die Plattform nicht erreichbar sei, wie Störungswebsites meldeten. Der Grund für den Ausfall ist noch unbekannt. Nach rund einer Stunde waren die Probleme zum grössten Teil behoben. (vro)

