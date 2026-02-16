X war am Montagnachmittag vorübergehend down. Bild: keystone

Plattform nicht erreichbar: X kämpfte weltweit mit Störungen

Bei der Social-Media-Plattform kam es am Montagnachmittag zu Ausfällen. Betroffen waren Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt.

Elon Musks Online-Plattform kämpfte am Montagnachmittag mit Problemen. Bei allestoerungen.ch gab es zahlreiche Meldungen. Auch in Deutschland wurden Probleme gemeldet.

Zahlreiche X-Nutzerinnen und -Nutzer melden eine Störung. Bild: allestoerungen.ch

In den USA und in Grossbritannien gab es ebenfalls Meldungen, dass die Plattform nicht erreichbar sei, wie Störungswebsites meldeten. Der Grund für den Ausfall ist noch unbekannt. Nach rund einer Stunde waren die Probleme zum grössten Teil behoben. (vro)