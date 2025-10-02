recht sonnig
DE | FR
burger
Digital
Social Media

Snapchat verlangt bald Geld – wenn du Aufnahmen speichern willst

Das Wachstum bei der Foto-App Snapchat im vergangenen Quartal hat die B
Die Social-Media-App Snapchat wurde 2016 lanciert.Bild: sda

Snapchat verlangt bald Geld – wenn du Aufnahmen speichern willst

02.10.2025, 07:2402.10.2025, 07:24

Die Social-Media-App Snapchat hat angekündigt, dass man bald bezahlen muss, um auf die über die App gemachten Fotos zuzugreifen.

Die Social-Media-App Snapchat gehört zum US-amerikanischen Technologieunternehmen Snap. Snapchat, besser bekannt als die gelbe App mit dem Geist, ist ein Instant-Messaging-Dienst.

Auf der App kann man Fotos und Videos machen, an Freunde versenden oder mit Leuten, die einem folgen, teilen. Auch kann man die Aufnahmen in einer App-internen Galerie speichern und jederzeit darauf zurückgreifen. Doch dies soll sich jetzt ändern.

Wie die Tech-Firma bekannt gibt, sollen User in Zukunft für den Zugriff auf die gespeicherten Aufnahmen bezahlen. Dies gilt jedoch nur für Nutzer, die über 5 GB an Aufnahmen gespeichert haben.

Unter anderem können Snapchat-Nutzer 1.99 US-Dollar pro Monat bezahlen, um 100 Gigabyte monatlichen Speicher zu erhalten.

Dies sagt die Firma Snap auf Anfrage des Online-Nachrichtenportals für Technologie «Tecchrunch».

Snapchat+

Im Sommer 2022 lancierte Snap bereits eine kostenpflichtige Version der Social-Media-Plattform: Snapchat+. Diese erlaubte Usern, die 3.99 Dollar pro Monat bezahlten, exklusive Features zu nutzen und einige zusätzliche Features vor allen anderen Nutzern zu testen.

Und es gibt auch noch eine Platin-Variante von Snapchat+ für 15.99 US-Dollar monatlich. Dessen Vorzüge sind lediglich, dass sämtliche Werbung und gesponserte Beiträge den Platin-Nutzern nicht mehr angezeigt werden.

User von Snapchat+ bezahlen 3.99 US-Dollar für 250 GB Speicherplatz. Platin-Nutzer werden ebenfalls bis zu 250 GB zusätzlichen Speicherplatz erhalten. Bei ihnen wird dies jedoch im monatlichen Platin-Beitrag von 15.99 US-Dollar inbegriffen sein.

Snapchat erklärt gegenüber «TechCrunch», dass sie bei der Einführung der «Erinnerungen», die es erlauben, Fotos zu speichern, nicht damit gerechnet hatten, dass es so viele werden. Heute hätten Nutzer über 1 Billion «Erinnerungen» über Snapchat gespeichert.

Wenn das Limit von 5 GB Gratis-Speicher überschritten sei, würden neuste Aufnahmen, die das Speicherlimit überschreiten, gelöscht.

Snapchat sagt, dass die Änderung die meisten Nutzer nicht betreffen wird, da die meisten weniger als 5 GB an Aufnahmen hätten. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
1 / 4
Das sind die Finalisten der «Fat Bear Week» 2025 – welcher der fetten Bären ist dein Favorit? 🐻
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ferieninsel Ibiza unter Wasser
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
2
Wie die USA zu einem Shithole Country werden
3
Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
4
Nach Debakel gegen Gottéron: Der SC Bern trennt sich von Trainer Jussi Tapola
5
Geheimdienst-Enthüllung: Russische Killerdrohne fliegt nur dank Schweizer Technik
Meistgeteilt
1
USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
«Grokipedia»: So will Elon Musk Wikipedia Konkurrenz machen
Der nach Rechtsaussen abgedriftete Multimilliardär verbreitet erneut Lügen über die weltweit populärste Online-Enzyklopädie. Und er sagt, seine KI-Firma xAI entwickle eine Alternative.
Der südafrikanisch-amerikanische Tech-Milliardär Elon Musk will der Online-Enzyklopädie Wikipedia Konkurrenz machen. Bei seiner KI-Firma xAI werde eine Alternative mit dem Namen Grokipedia entwickelt, schrieb Musk auf der ebenfalls ihm gehörenden Plattform X.
Zur Story