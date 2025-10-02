Die Social-Media-App Snapchat wurde 2016 lanciert. Bild: sda

Snapchat verlangt bald Geld – wenn du Aufnahmen speichern willst

Mehr «Digital»

Die Social-Media-App Snapchat hat angekündigt, dass man bald bezahlen muss, um auf die über die App gemachten Fotos zuzugreifen.

Die Social-Media-App Snapchat gehört zum US-amerikanischen Technologieunternehmen Snap. Snapchat, besser bekannt als die gelbe App mit dem Geist, ist ein Instant-Messaging-Dienst.

Auf der App kann man Fotos und Videos machen, an Freunde versenden oder mit Leuten, die einem folgen, teilen. Auch kann man die Aufnahmen in einer App-internen Galerie speichern und jederzeit darauf zurückgreifen. Doch dies soll sich jetzt ändern.

Wie die Tech-Firma bekannt gibt, sollen User in Zukunft für den Zugriff auf die gespeicherten Aufnahmen bezahlen. Dies gilt jedoch nur für Nutzer, die über 5 GB an Aufnahmen gespeichert haben.

Unter anderem können Snapchat-Nutzer 1.99 US-Dollar pro Monat bezahlen, um 100 Gigabyte monatlichen Speicher zu erhalten.

Dies sagt die Firma Snap auf Anfrage des Online-Nachrichtenportals für Technologie «Tecchrunch».

Snapchat+

Im Sommer 2022 lancierte Snap bereits eine kostenpflichtige Version der Social-Media-Plattform: Snapchat+. Diese erlaubte Usern, die 3.99 Dollar pro Monat bezahlten, exklusive Features zu nutzen und einige zusätzliche Features vor allen anderen Nutzern zu testen.

Und es gibt auch noch eine Platin-Variante von Snapchat+ für 15.99 US-Dollar monatlich. Dessen Vorzüge sind lediglich, dass sämtliche Werbung und gesponserte Beiträge den Platin-Nutzern nicht mehr angezeigt werden.

User von Snapchat+ bezahlen 3.99 US-Dollar für 250 GB Speicherplatz. Platin-Nutzer werden ebenfalls bis zu 250 GB zusätzlichen Speicherplatz erhalten. Bei ihnen wird dies jedoch im monatlichen Platin-Beitrag von 15.99 US-Dollar inbegriffen sein.

Snapchat erklärt gegenüber «TechCrunch», dass sie bei der Einführung der «Erinnerungen», die es erlauben, Fotos zu speichern, nicht damit gerechnet hatten, dass es so viele werden. Heute hätten Nutzer über 1 Billion «Erinnerungen» über Snapchat gespeichert.

Wenn das Limit von 5 GB Gratis-Speicher überschritten sei, würden neuste Aufnahmen, die das Speicherlimit überschreiten, gelöscht.

Snapchat sagt, dass die Änderung die meisten Nutzer nicht betreffen wird, da die meisten weniger als 5 GB an Aufnahmen hätten. (nib)