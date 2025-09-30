bedeckt14°
DE | FR
burger
Leben
Deutschland

Frauen werden auf der Wiesn belästigt – Münchnerin wütet gegen Vorurteil

epa12393171 People sit in the Hacker-Pschorr Brewery tent during the opening day of the 190th edition of the traditional Oktoberfest beer and amusement festival in Munich, Germany, 20 September 2025. ...
Seit dem 20. September und noch bis zum 5. Oktober ist in München die Wiesn.Bild: keystone

Frauen werden auf der Wiesn belästigt – Münchnerin wütet gegen Vorurteil

Auf dem Oktoberfest haben bereits mehrere Frauen sexuelle Belästigungen öffentlich gemacht – zum Teil auch mit viralen Videos. Nun schimpft eine Münchnerin gegen das «Männerproblem» – und widerspricht einem Vorurteil.
30.09.2025, 17:1930.09.2025, 17:19
Dariusch Rimkus / watson.de

Die Wiesn – ein Ort, an dem Bier in Massen fliesst, Brezn grösser als dein Kopf sind und die Stimmung zwischen Blasmusik und Bierzelt-Hits brodelt. Jedes Jahr zieht das Oktoberfest Millionen Menschen aus aller Welt an, die gemeinsam feiern, tanzen und häufig auch viel zu viel trinken. Dirndl und Lederhosen sind Pflicht, das Wetter ist Nebensache, und spätestens nach der dritten Mass wird aus lauter Fremden eine feucht-fröhliche Gemeinschaft.

Doch wo so viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, gibt es auch Schattenseiten – nicht zwangsläufig, sondern weil sich meist Männer willentlich danebenbenehmen: Immer wieder wird das Oktoberfest von Vorfällen sexueller Belästigung überschattet.

Frauen berichten von unangenehmen Situationen, die von anzüglichen Sprüchen über Grabschen bis hin zu noch schlimmerem Verhalten reichen. Eine Wiesn-Besucherin hat vor diesem Hintergrund nun gegen ein weitverbreitetes Vorurteil in Deutschland geschimpft.

Oktoberfest: Wiesn-Besucherin sieht vor allem «Männerproblem»

Auf Social Media gehen auch in diesem Jahr mal wieder viele Videos von der Wiesn viral, sowohl kuriose Vorfälle als auch Reaction-Videos darauf. Auch die Sängerin Linda Antonia hat sich auf Tiktok zu einem aktuellen Thema geäussert: den alltäglichen sexuellen Belästigungen durch misogyne Männer.

Linda Antonia kommt selbst aus München, erklärt sie in einem aktuellen Video, und sei ihr «ganzes Leben lang jedes Jahr mindestens ein Mal auf der Wiesn». Sie stören zum einen natürlich die respektlosen Ekel-Aktionen an sich: «Sexuelle Belästigungen wird da so grossgeschrieben.»

Vor allem will sie sich jedoch gegen das rechte Vorurteil aussprechen, dass in Deutschland sexuelle Belästigung an Frauen vor allem ein «Ausländerproblem» sei.

Die Sängerin kritisiert eine Doppelmoral. «Die Typen, die da Frauen angrabschen, eklig anlabern, ihnen hinterherlaufen», seien gleichzeitig diejenigen, die sagen: «Die bösen Ausländer. Wir müssen unsere Frauen schützen.»

@linda.antonia_ #wiesn#feminismus ♬ original sound - LindaAntonia

Das sei «Bullshit». Sie stellt klar:

«Wir müssen Frauen schützen, genau vor solchen Typen, die auf der Wiesn rumlaufen. Und das sind grösstenteils Deutsche.»

Meist seien es Männer mit «viel zu hohem Alkoholpegel», doch bei einigen sei noch nicht mal das notwendig, um sich so zu verhalten. «Ekelerregend, einfach nur ekelerregend», findet Linda Antonia und zieht das Fazit: Es gebe ein allgemeines «Männerproblem», kein «Ausländerproblem».

Wiesn: Tiktok-Userin teilt schockierendes Erlebnis

Tatsächlich wurden auch vom diesjährigen Oktoberfest wieder einige sexuelle Belästigungen und sogar Vergewaltigungen dokumentiert. Ein Video einer Influencerin, der ein betrunkener Mann vor laufender Kamera ungefragt nah kam und ihr unvermittelt «Ich will dir ins Gesicht spritzen» sagte, ging viral.

Laut Polizei wurde ein 49-Jähriger wegen Vergewaltigung angezeigt, weil er einer 21-Jährigen mehrmals gegen ihren Willen in den Intimbereich fasste. Eine weitere 21-Jährige wurde gegen ihren Willen in ein Gebüsch gezerrt und von einem etwa Gleichaltrigen vergewaltigt.

Unter dem Video Linda Antonias findet sich deutlicher Zuspruch – auch von Männern. So schreibt einer: «Es sind längst nicht alle Männer, aber ich als Mann schäme mich, für die viel zu grosse Anzahl an Männern, die so sind.»

Eine Userin teilt in den Kommentaren eine ebenfalls schockierende Erfahrung. Sie habe von einem ehemaligen Klassenkameraden einen Snap bekommen, auf dem der sein Outfit für die Wiesn zeigt und darunter schreibt: «It’s Grabsch-Season again.»

Auch Linda Antonia kann es anscheinend kaum glauben und kommentiert wiederum mit: «OMG. Direkt Jail [Gefängnis].»

(mit Material der dpa)

Mehr zur Wiesn:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Promis feiern auf dem Oktoberfest 2024
1 / 19
Diese Promis feiern auf dem Oktoberfest 2024
Beim 189. Oktoberfest tummeln sich wie jedes Jahr viele Prominente. Auch einige Spieler des FC Bayern München besuchten die Wiesn: Harry Kane und seine Frau Katie Goodland posieren mit ihrem Bier.
quelle: keystone / anna szilagyi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Alle Jahre wieder: Der Ansturm auf die Wiesn fürs Oktoberfest
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
2
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
5
Selbstzensur unter Trump: Apple TV+ verschiebt Serie über rechtsextreme Gewalt
Meistgeteilt
1
Tschechien schliesst Grenze für russische Diplomaten +++ Russischer Angriff tötet Familie
2
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Hast du schlecht geschlafen? Die Liverpool-Stars in Istanbul wohl auch
5
In diesem Alter sind die Menschen am unglücklichsten
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
Ach jeh! Der Summer of Love 2025 hat sich nur wenige Tage nach der Märchenhochzeit von Selena Gomez entschlossen, sein Leben auszuhauchen und einem tristen Herbst Platz zu machen. Der grosse mystische Liebesbaum lässt seine ersten Blätter fallen. Die Betroffenen: Nicole Kidman und Keith Urban. Wer hätte das gedacht? Überhaupt niemand! Nie! Never ever!
Zur Story