«Weltwoche» fällt auf Satire mit durchlöchertem Baby-Jesus herein

watson hat Sputim auch auf seine «Lichtmacher»-Aktion während der Corona-Pandemie angesprochen, als er die unkritische Verbreitung von Fake News in problematischen Telegram-Kanälen aufs Korn nahm.

Sein Tweet sei zunächst kaum wahrgenommen worden und es habe vor der Erwähnung in den einschlägigen Telegram-Kanälen auch kein echtes «Engagement» auf der Social-Media-Plattform X gegeben.

«Geplant war es als Prank für die Telegram-Kanäle wie ‹Shipi› oder ‹Atilla der Kluge›, die auch tatsächlich darauf hereingefallen sind. Ich bin neben den sogenannten Mainstream-Medien, SRF/deren Mitarbeitern und linken Politikern, eine der meist verhassten Personen in der Schweizer Schwurbel-Community. Deshalb war ich mir sicher, dass es klappen wird.»

Was sagt der Urheber der Satire-Aktion?

Auf Nachfrage von watson wurde am Donnerstag dem Artikel ein weiterer Absatz hinzugefügt:

Was den «Weltwoche»-Kolumnisten hätte misstrauisch machen sollen:

«So richtig Freude an den Schüssen auf Jesus und Maria haben hingegen Linksextreme. Die Seite Sputim.ch, versehen mit dem Logo der Antifaschistischen Aktion, verkauft für 66,60 Franken (vermutlich eine Anspielung auf die Zahl des Antichristen, 666) T-Shirts mit den gelöcherten Gesichtern von Jesus und Maria.»

«Weltwoche»-Autor Philipp Gut wird offensichtlich getriggert und schluckt den ausgelegten Köder. In einem am 16. September auf weltwoche.ch veröffentlichten Beitrag kommentiert er:

Drei Tage später, am 14. September , nimmt Sputims Aktion beim Messenger-Dienst Telegram Fahrt auf. Und zwar in zwei öffentlich zugänglichen Kanälen, die regelmässig mit extremistischen Inhalten auffallen.

Am 11. September setzt Sputim über sein X-Profil einen kaum beachteten Tweet ab, in dem er auf den Verkauf von «ABSCHALTEN Merchandise» hinweist.

Unter diesem Pseudonym tritt der Mittdreissiger aus der Ostschweiz gegen die Verbreitung von Fake News und rechten Verschwörungserzählungen an.

Die von Sputim kreierte Fake-Webseite ist nur noch über das Internet-Archiv zugänglich, der vermeintliche Online-Shop war nie in Betrieb.

Die «Weltwoche» ist auf einen Sputim-«Prank» (Streich) hereingefallen. Der Schweizer Internet-Aktivist spricht in einem Blog-Beitrag von «Fake Rage Bait» .

Was ist passiert?

In der Pandemie zeigte Sputim mit einer irren Geschichte, wie die Fake-News-Verbreitung bei Telegram abläuft. Nun hat ihn der Fall Sanija Ameti zu einer neuen Satire-Aktion veranlasst.

