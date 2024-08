Die Affenpocken, ein früherer Begriff für die Virus-Erkrankung, seien auch in den sozialen Netzwerken zum «Nachrichtenhype» geworden, konstatiert der deutsche Social-Media-Experte Jens Schröder in seinem neusten wöchentlichen «Trending»-Newsletter.

Die Verbreitung der Verschwörungsmentalität habe reale Konsequenzen für die Schweizer Politik, geben die Fachleute von Fairmedia zu bedenken. So würden gegenwärtig auf der Strasse Unterschriften gesammelt für eine «Souveränitätsinitiative», die vorgebe, die Souveränität der Schweiz vor «supranationalen Organisationen», wie der EU und der WHO zu schützen.

«Früher waren es oft die Juden, bzw. ‹die Rothschilds›, die als Zielscheibe dienten. Im Zuge der Corona-Pandemie rückten vor allem internationalen Organisationen, wie das World Economic Forum oder die WHO, aber auch Einzelpersonen wie Bill Gates oder Anthony Fauci sowie wissenschaftliche Institutionen wie das Robert-Koch-Institut in den Fokus solcher Theorien.»

In den einschlägigen Schweizer Telegram-Kanälen zeige sich, dass viele User den Ausbruch von Mpox mit der Corona-Pandemie in Verbindung bringen.

«Wie bereits während der Coronapandemie kursieren derzeit Verschwörungstheorien, die behaupten, dass Bill Gates die WHO kontrolliert und diese sich über die Souveränität der Nationalstaaten stellt. Pandemien würden angeblich durch Gifte ausgelöst, die in Labors des Pentagon entwickelt wurden. Die Impfstoffe wiederum seien tödliche Waffen.»

Seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Mpox-Virus eine weltweite Notlage ausgerufen hat, häufen sich in dubiosen Schweizer Telegram-Kanälen die Verschwörungstheorien. Wie bei Corona.

