Die treffendsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika sieht schwarz – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
14.03.2026, 05:5414.03.2026, 05:54

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Exit strategy. Today’s cartoon by Marian Kamensky. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #Trump #ExitStrategy

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. März 2026 um 06:50

Dieser Spruch gilt auch bei euch, liebe Amis: Du bekommst, was du gewählt hast...

Today's Cartoon- You voted for this

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 12. März 2026 um 22:57

Der Kriegspräsident verpulvert Milliarden im Ausland

Newsday.com/matt

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 11. März 2026 um 23:11

3/13/2026- Gas www.timesfreepress.com/news/2026/ma...

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 12. März 2026 um 23:17

Wenn die Treibstoffpreise weiter steigen, werden viele Amis nicht zu den US-Zwischenwahlen im Herbst fahren? 😂



— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 12. März 2026 um 22:36

Trump tut derweil, was er am besten kann*

SO much fun working on this one!

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 12. März 2026 um 20:23
*Lügen verbreiten, um die Menschen (und die Medien 😬) zu manipulieren

Die, äh, Kunst der Kriegsführung muss (wegen Donnie) neu geschrieben werden

Art of Confusion. 🤷‍♂️

— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13. März 2026 um 14:49
«Wenn du nicht weisst, was du tust, weiss es dein Gegner auch nicht.»

Wo stehst du in seinem Krieg gegen die Wahrheit?

War on Truth…

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 11. März 2026 um 00:12

Netanyahus bevorzugte Waffe

Weapon of Choice… #Iran

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 12. März 2026 um 17:17

Der Einfluss des israelischen Präsidenten ist gross

Who's Your Uncle? #UncleSam #UncleBibi #BibiNetanyahu #Israel #Iran #USArmy

— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 10. März 2026 um 23:55

Wobei: Es sind zwei Akteure, die ihn als Sprechpuppe nutzen

Mike Luckovich @mluckovichajc on #Trump #iran #IranWar‌ #Putin #Netanyahu – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. März 2026 um 21:51

Russian Intelligence Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11. März 2026 um 22:40
Putin teilt russische Geheimdienst-Infos mit dem Iran – haben sie nun auch die Pippi-Videos? 😂

Ja ja ...

#trump #iran #petrole #ormuz

— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 11. März 2026 um 14:33
«Der Krieg ist fast zu Ende»

Trump sieht das Ende ...

Trump sees the end of the war - or not - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉chappatte.com

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11. März 2026 um 13:50

Ist anschliessend Kuba dran?

All inclusive! #War #excursion

— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 11. März 2026 um 11:11

Wir alle wissen, wovon er eigentlich ablenken will

Exit Strategy Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11. März 2026 um 19:34

Joni Askola mit der Zwischenbilanz zu Trumps Präsidentschaft

Trump lied about everything: He promised to stop the war in Ukraine in 24 hours, not start new wars, release the Epstein files, and fix the economy. Tens of millions of Americans were dumb enough to believe him

— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 13. März 2026 um 17:48
«Trump hat in allen Belangen gelogen:

Er versprach, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, keine neuen Kriege zu beginnen, die Epstein-Akten zu veröffentlichen und die Wirtschaft zu sanieren.

Millionen von Amerikanern waren dumm genug, ihm zu glauben.»

Pro-Tipp für zwischendurch

Man kennt das ja: Da sitzt man in einer Rakete im Orbit, die PilotInnen haben alle Fischvergiftung und man muss die Rakete selbst zur Erde lenken. Was tun?

— Florian Aigner (@florianaigner.at) 13. März 2026 um 13:33

Der geistige Überflieger im US-Verteidigungsministerium braucht bald neue Farbe



— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 11. März 2026 um 17:12

Apropos Weisses Haus

You dreamer, du.

— WOZ (@woz.ch) 13. März 2026 um 08:10

«Matrix» lässt grüssen

Coping mechanisms #news

— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. März 2026 um 04:03
«Es sieht schlecht aus. Aber es besteht die Möglichkeit, dass das alles nur KI ist.»

Schon gehört? Trump verteilt Schuhe an seine Untergebenen

Trump-Meme
Bild: KI-generiert, via bsky.app

Einen haben wir noch 😅

Trump-Meme
meme: bsky.app

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Summit. He is a friend to pretty much everyone he meets. But has a special soft spot for the little critters who stop long enough for him to say hello. 13/10 (IG: bakerbarnes)

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 10. März 2026 um 23:51

(dsc)

