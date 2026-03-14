Amerika sieht schwarz – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Exit strategy. Today’s cartoon by Marian Kamensky. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Iran #Trump #ExitStrategy— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. März 2026 um 06:50
[image or embed]
Dieser Spruch gilt auch bei euch, liebe Amis: Du bekommst, was du gewählt hast...
Today's Cartoon- You voted for this— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 12. März 2026 um 22:57
[image or embed]
Der Kriegspräsident verpulvert Milliarden im Ausland
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 11. März 2026 um 23:11
[image or embed]
3/13/2026- Gas www.timesfreepress.com/news/2026/ma...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 12. März 2026 um 23:17
[image or embed]
Wenn die Treibstoffpreise weiter steigen, werden viele Amis nicht zu den US-Zwischenwahlen im Herbst fahren? 😂
@mluckovich.bsky.social) 12. März 2026 um 22:36
Trump tut derweil, was er am besten kann*
SO much fun working on this one!— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 12. März 2026 um 20:23
[image or embed]
Die, äh, Kunst der Kriegsführung muss (wegen Donnie) neu geschrieben werden
Art of Confusion. 🤷♂️— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 13. März 2026 um 14:49
[image or embed]
Wo stehst du in seinem Krieg gegen die Wahrheit?
War on Truth…— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 11. März 2026 um 00:12
[image or embed]
Netanyahus bevorzugte Waffe
Weapon of Choice… #Iran— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 12. März 2026 um 17:17
[image or embed]
Der Einfluss des israelischen Präsidenten ist gross
Who's Your Uncle? #UncleSam #UncleBibi #BibiNetanyahu #Israel #Iran #USArmy— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 10. März 2026 um 23:55
[image or embed]
Wobei: Es sind zwei Akteure, die ihn als Sprechpuppe nutzen
Mike Luckovich @mluckovichajc on #Trump #iran #IranWar #Putin #Netanyahu – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. März 2026 um 21:51
[image or embed]
Russian Intelligence Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11. März 2026 um 22:40
[image or embed]
Ja ja ...
#trump #iran #petrole #ormuz— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 11. März 2026 um 14:33
[image or embed]
Trump sieht das Ende ...
Trump sees the end of the war - or not - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11. März 2026 um 13:50
[image or embed]
Ist anschliessend Kuba dran?
All inclusive! #War #excursion— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 11. März 2026 um 11:11
[image or embed]
Wir alle wissen, wovon er eigentlich ablenken will
Exit Strategy Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 11. März 2026 um 19:34
[image or embed]
Joni Askola mit der Zwischenbilanz zu Trumps Präsidentschaft
Trump lied about everything: He promised to stop the war in Ukraine in 24 hours, not start new wars, release the Epstein files, and fix the economy. Tens of millions of Americans were dumb enough to believe him— Joni Askola (@joniaskola.bsky.social) 13. März 2026 um 17:48
[image or embed]
Er versprach, den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zu beenden, keine neuen Kriege zu beginnen, die Epstein-Akten zu veröffentlichen und die Wirtschaft zu sanieren.
Millionen von Amerikanern waren dumm genug, ihm zu glauben.»
Pro-Tipp für zwischendurch
Man kennt das ja: Da sitzt man in einer Rakete im Orbit, die PilotInnen haben alle Fischvergiftung und man muss die Rakete selbst zur Erde lenken. Was tun?— Florian Aigner (@florianaigner.at) 13. März 2026 um 13:33
[image or embed]
Der geistige Überflieger im US-Verteidigungsministerium braucht bald neue Farbe
@deadder.bsky.social) 11. März 2026 um 17:12
Apropos Weisses Haus
You dreamer, du.— WOZ (@woz.ch) 13. März 2026 um 08:10
[image or embed]
«Matrix» lässt grüssen
Coping mechanisms #news— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. März 2026 um 04:03
[image or embed]
Schon gehört? Trump verteilt Schuhe an seine Untergebenen
Einen haben wir noch 😅
Bonus
Das hast du dir verdient
This is Summit. He is a friend to pretty much everyone he meets. But has a special soft spot for the little critters who stop long enough for him to say hello. 13/10 (IG: bakerbarnes)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 10. März 2026 um 23:51
[image or embed]
(dsc)