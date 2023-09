Das sind die besten Memes und Reaktionen zum iPhone 15 und der Apple-Keynote

Am Dienstag hat Apple Neuerungen in seiner wichtigsten Produkte-Kategorie vorgestellt: die 2023er-iPhone-Generation, das iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max.

Die neue Hardware kommt ab dem 22. September in den Handel. Das wertvollste Unternehmen der Welt hofft, dass die neuen iPhones in der wichtigen Weihnachtszeit ganz oben auf dem Wunschzettel vieler Leute stehen.

Allerdings hat die von Tim Cook geleitete Produkte-Präsentation gemischte Reaktionen hervorgerufen, wie die Social-Media-Plattformen zeigen: Kritiker stellen die Innovationskraft der Kalifornier infrage, Hardcore-Fans sind ob der versprochenen Kameraleistung und dem ersten im 3-Nanometer-Verfahren hergestellten Smartphone-Chip begeistert.

Falls du die iPhone-News tatsächlich verpasst haben solltest, kannst du das Wichtigste zum Apple-Event hier nachlesen.

Kommen wir gleich zur Sache und schaffen den, äh, Elefanten aus dem Raum

Nachdem das geklärt ist

Yep, das Ende einer Ära

Schaffe ein Problem und verkaufe die Lösung screenshot: twitter

Noch ein USB-C-Haken

Sicher, es war eine ganz passable Vorstellung von Tim Apple, aber wir wollen mal nicht übertreiben screenshot: twitter

Und damit zum teuersten neuen iPhone

Noch ein Déjà-vu für Android-User

Damit zu den iPhone-Farben ...

Aber hey, es ist LEICHTER!

meme: imgur

Schweigeminute für die iPhone-Mini-Fans

«Apple-Manager erklären, warum dieses iPhone anders ist als die vorherigen 14.»

Bonus

